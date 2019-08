Image d’archives

DONBASS – Les formations armées ukrainiennes transfèrent leurs troupes à Marioupol. Cela a été annoncé par le chef du service de presse de la Direction de la police populaire de la République populaire de Donetsk, Daniil Bezsonov, faisant référence à des données de renseignement des services spéciaux du DNR.

«Nos services de renseignement continuent à enregistrer l’accumulation de forces ennemies à Mariupol et dans les environs. Actuellement, l’ennemi, profitant de la trêve de notre part, continue de réparer ses fortifications, ainsi que de transporter du nouveau matériel sur ses positions. En outre, dans le but de surmonter les obstacles techniques dans nos formations de combat, les forces d’invasion ont déployé le véhicule de déminage UR-77 Meteorit (Météorite) sur la ligne de front», a-t-il déclaré.

Bezsonov a précisé qu’actuellement, des unités de clairance réactives automotrices ont été enregistrées dans les colonies de Novoselovka, Talakovka et Orlovskoye. Il a ajouté que les informations montrent que trois groupes mobiles du 83ème centre des forces navales d’Ukraine ont été déployés dans la région de Marioupol. Pour vérifier l’état de préparation au combat des brigades des 35ème et 36ème corps des marines et veiller à ce qu’elles remplissent leur mission, la commission spéciale du ministère de la Défense de l’Ukraine est arrivée et travaille actuellement sur les lieux des unités déployées.

De plus, à 19 h 40 samedi, il a été signalé que, suite au bombardement de Kominternovo, au cours duquel des mortiers de 120 mm, des lance-grenades automatiques et des tirs d’armes légères avaient été enregistrés, une maison de la rue Chernyakhovsky a été détruite, avec les bâtiments environnants endommagés par l’incendie qui a suivi. Plus tard, le chef de la RPD, Denis Pushilin, a fait une déclaration d’urgence, annonçant le décès de deux soldats de la RPD sous les tirs d’un bombardement des Forces Arméess Ukrainiennes (FAU ; UAF en anglais).

La situation actuelle, avec les bombardements qui se poursuivent sans relâche et les véhicules de déminage déployés, laisse supposer que les troupes ukrainiennes planifient une attaque à outrance. Un peu plus tôt, les commandants des troupes du DNR et du LNR ont répété que toute tentative de franchir la ligne de contact donnerait lieu à une contre-attaque décisive et même à la libération de Marioupol des forces armées ukrainiennes.

