MAJOR: L’armée syrienne est sur le point de déconnecter des zones contrôlées par Ankara

Hama, Syrie – L’Armée arabe syrienne (AAS) s’apprête à scinder les zones contrôlées par l’armée turque dans le nord de Hama, y ​​compris les zones utilisées pour la surveillance de la Turquie alors que l’armée syrienne poursuit ses avancées dans le sud d’Idlib.

Une source militaire de l’armée syrienne a déclaré que les forces gouvernementales avaient pris pour cible les positions militaires des terroristes dans la ville d’Al Tamaneh, à l’est de Khan Sheikhoun, à partir de leurs positions à Tal Sakik, dans le sud-est d’Idlib.

La source a également souligné les efforts de l’armée syrienne pour prendre le contrôle total de la ville d’Al-Tamaneh, à l’est de Khan Sheikhoun, dans le sud d’Idlib, et a indiqué que d’autres unités de l’armée syrienne avancent de la ville d’Al-Hobait vers la ville de Kafar Ain, à l’ouest de Khan Sheikhoun.

Il a ajouté que si l’armée syrienne avance dans les deux sens et si les troupes gouvernementales se rencontraient à Khan Sheikhoun, les groupes terroristes en poste dans plus de dix régions du nord de Hama, y ​​compris la ville de Mourek, qui est sous contrôle d’Ankara, seront pleinement pris sous le siège de l’armée syrienne. Vendredi, les groupes terroristes ont subi de lourdes pertes lors des opérations militaires syriennes et russes sur leurs bases dans le nord de la Syrie.

L’armée syrienne avait réussi à reprendre le contrôle de dizaines de régions du nord et du nord-ouest de Hama s’étendant vers les frontières administratives de la province d’Idlib, y compris plusieurs bases stratégiques des terroristes, après que ceux-ci eurent mis en place une salle d’opérations communes, renforcé leurs positions tunnels et équipés d’armes modernes, a rapporté le site Sham News.

L’expert militaire syrien Ali Maqsoud a déclaré que les groupes terroristes avaient été profondément perturbés par les avancées rapides de l’armée syrienne dans le nord de Hama, soutenue par l’armée de l’air russe, ainsi que par leurs lignes et leurs positions stratégiques dans le nord de la Syrie, y compris la ville stratégique de Khan Sheikhoun le long de la route Damas-Alep dans la province d’Idlib, ont été détruits.

Maqsoud a noté que l’armée syrienne avait tué un grand nombre de terroristes et détruit leurs véhicules lors d’embuscades dans Al-Arabaeen et les villes d’Al-Zuka et la ville stratégique de Hasraya, dans le nord de Hama, qui était le dépôt principal des armes et du matériel militaire fabriqués par les militants aux États-Unis.

L’armée syrienne a poursuivi ses opérations militaires dans le nord de Hama, dans un développement intéressant plus tôt vendredi et assiégé le principal bastion de Tahrir al-Sham al-Hay’at (Conseil de libération du Levant ou Front Al-Nusra) dans deux directions différentes dans le sud d’Idlib.

Les unités de l’armée syrienne ont poursuivi leurs affrontements avec les terroristes Tahrir al-Sham après avoir pris le contrôle total de la ville de Jisat, dans le nord de Hama. L’armée de Damas a repris le contrôle de Savameh Jisat et de Damion Farms après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes.

Le site Web en langue arabe de l’agence de presse russe Sputnik a, entre-temps, rapporté que l’armée syrienne, dans ses récentes avancées dans le nord de Hama, assiégeait la ville d’al-Hobait, l’un des principaux bastions de Tahrir al-Sham dans le sud Idlib, des directions sud et ouest.

Une source sur le champ de bataille a également noté que la ville stratégique d’al-Hobait est considérée comme l’intersection des parties est, nord et nord-ouest de Hama. Al-Hobait est également la ligne d’approvisionnement et un passage pour l’aide logistique aux terroristes à Khan Sheikoun. Les groupes terroristes ont construit des réseaux complexes de tunnels souterrains à Khan Sheikhoun et dans les fermes environnantes ces dernières années.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Fort Russ News

Près de 100 militaires des Etats-Unis d’Amérique arrivent en Turquie pour créer une zone de sécurité en Syrie

ANKARA – Quatre-vingt-dix militaires états-uniens sont arrivés dans la province turque de Sanliurfa pour participer aux travaux du centre d’opérations conjoint et à la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, a déclaré Haberturk.

Il est précisé que l’armée des Etats-Unis d’Amérique a été transportée par autobus vers la ville d’Akcakale située à la frontière syrienne.

À son tour, le ministère turc de la Défense a confirmé l’arrivée d’une délégation des Etats-Unis d’Amérique composée de six soldats dans le gouvernorat de Sanliurfa.

« Les travaux ont commencé pour créer un centre de coordination des opérations conjointes avec les Etats-Unis d’Amérique et la zone de sécurité prévue dans le nord de la Syrie », selon le communiqué.

Le ministère s’attend à ce que le centre commence à fonctionner dans les prochains jours.

Au cours des dernières années, la Turquie a menacé à plusieurs reprises de lancer une offensive contre les milices kurdes du nord de la Syrie, qu’elle considère liées à des terroristes, si elle ne crée pas de zone de sécurité avec les États-Unis d’Amérique dans cette région.

Les responsables turcs et états-uniens réunis à Ankara le 7 août sont convenus de créer un centre d’opérations conjoint et de coordonner leurs efforts pour créer une zone tampon dans le nord de la Syrie.

Le gouvernement syrien qualifie l’accord entre la Turquie et les États-Unis d’Amérique sur la zone de sécurité d’attaque flagrante contre la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays arabe et constitue une violation grave des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News