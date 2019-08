L’AGOA : bénéfique ou arnaque ? (débat Afrique)

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, est un ferment partisan des plans économiques mis en place par l’Occident pour l’Afrique, comme l’ECO, la zone de libre échange continentale, et maintenant l’AGOA (la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique) qui est d’abord une initiative lancée en 2000 par les États-Unis qui permettrait, selon l’Occident, aux produits des pays africains répondant aux critères d’accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires.

Est-ce que ces plans sont bénéfiques pour l’Afrique ou est-ce une arnaque ? C’est la question à laquelle vont répondre nos deux invités Pierre Claver Nkodo, éditorialiste et directeur de la publication Horizons nouveaux, magazine international paraissant à Douala au Cameroun, et le géopoliticien Luc Michel.

Source: Press TV

Journal du 13 août 2019

Press TV