VIDÉO: L’offensive Idlib se poursuit sans relâche

Image d’archives

Idlib, Syrie – Tandis que l’Armée arabe syrienne (AAS), appuyée par les forces aériennes syriennes et russes, continue de progresser dans la province d’Idlib sous contrôle terroriste, de violents combats se sont intensifiés. Les terroristes n’ont nulle part où fuir et, bien que la Syrie et la Russie leur aient proposé de déposer les armes afin d’éviter des pertes civiles, ils refusent obstinément de le faire. Les forces armées syriennes et russes n’ont donc pas d’autre choix que de poursuivre l’offensive.

Après de violents combats et un siège de deux jours, l’AAS (Armée arabe syrienne) a restauré le contrôle de la ville d’Al-Habeit, dans la province d’Idlib. Elle est située à 10 km du principal bastion du groupe terroriste Jabhat Al-Nusra. De plus, les troupes gouvernementales ont réussi à couper les lignes d’approvisionnement des combattants. Hier, trois hauts responsables du groupe pro-turc de Jaysh Al-Ahrar auraient été liquidés à la frontière entre les provinces d’Idlib et de Hama.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ News

L’armée syrienne s’apprête à libérer une ville clé à Idlib

IDLIB – L’armée syrienne s’est encore plus rapprochée de la ville clé de Khan Shaykhun dans la province d’Idlib, avec la libération mercredi de deux villages et d’une colline sur le chemin, a rapporté la radio Sham FM.

« Après de violents affrontements avec des groupes armés dans la région, l’armée gouvernementale a pris le contrôle des villages de Kafr Ein et Aas, ainsi que de Tell Aas Hill dans la province méridionale d’Idlib, à l’est de la ville d’al-Hubayth », a déclaré la station de radio, citant correspondant.

Al-Hubayt a été libéré du Front al-Nosra dimanche. Ainsi, l’armée syrienne entoure l’ouest et l’est de Khan Shaykhun, qui se trouve sur l’autoroute M5, qui relie Damas à Alep.

Les résidents des deux villes utilisent des routes alternatives, qui sont principalement entre les mains de formations criminelles.

Syrie négociations

À la suite des négociations sur la Syrie à Nursultan, un «cessez-le-feu» est entré en vigueur à Idlib le 2 août. Le commandement des forces armées syriennes a annoncé sa volonté de cesser les combats si la Turquie respectait l’accord de septembre 2018 entre la Turquie et la Russie, conclu à Sotchi.

L’accord porte principalement sur le retrait des armes lourdes et moyennes des militants à 20 km de la zone démilitarisée d’Idlib.

Trois jours plus tard, le 5 août, l’armée syrienne a repris l’opération pour non-respect par les formations criminelles qui, profitant de la trêve, ont tenté d’attaquer les positions de l’armée syrienne dans la province de Hama, dans le nord du pays, et ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur des résidences de zones de la région.

Dans le même temps, le groupe terroriste ISIS a renforcé ses réseaux clandestins en Syrie et en Irak ces derniers mois, selon un rapport du département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique.

Selon le rapport, axé sur l’opération de résolution inhérente et signé par l’inspecteur général adjoint du Pentagone, Glenn Fine, l’inspecteur général du département d’État, Steve Linick, et l’inspecteur général de l’Agence de développement international (USAID), Ann Calvaresi Barr, depuis que la moitié des 2 000 membres des opérations spéciales et autres forces de secours et d’entraînement sont rentrés aux États-Unis d’Amérique au printemps, Daesh tente de reprendre ses activités cinq mois après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a déclaré que les forces du califat avaient été totalement défaites.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ News

Une source militaire confirme que des terroristes abattent un avion de l’armée de l’air syrienne à Idlib – Rapport

© AFP 2019 / Karam Al-Masri

Les forces gouvernementales syriennes ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elles reprenaient les opérations militaires dans les provinces d’Idlib et de Hama, citant le refus des militants de respecter un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 1er août en lançant plusieurs attaques contre des civils dans les zones voisines.

La télévision d’Etat syrienne a rapporté mercredi, citant une source militaire, que des activistes opérant dans la province d’Idlib avaient abattu un avion de l’armée de l’air syrienne et que le sort du pilote resterait inconnu.

« L’un de nos avions militaires, chargé de détruire le siège du groupe terroriste du Front Nusra dans la région d’al-Tamania, a été abattu le 14 août par un missile lancé par des terroristes appartenant à des groupes armés opérant dans la région », a déclaré cette source, cité par la télévision syrienne.

En septembre 2018, le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont convenu de créer une zone démilitarisée à Idlib le long de la ligne de contact entre l’opposition armée et les forces gouvernementales lors de leurs pourparlers dans la ville balnéaire de Sotchi en Russie.

Le retrait des armes lourdes opérées par les militants fait également partie de l’accord.

Début août, le gouvernement syrien a accepté une trêve à Idlib, à condition que l’accord de Sotchi soit appliqué.

La semaine dernière, les troupes syriennes auraient libéré une ville de Hobait dans la province d’Idlib, dans le cadre d’un mouvement stratégique leur permettant d’accéder à l’une des plus grandes villes de la province, Khan Shaykhun.

DÉTAILS À SUIVRE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Fortes pertes infligées aux terroristes dans les zones libérées d’Idlib

L’armée reprend le contrôle de Kafr Ain, Khirbet Murshed, Al-Mintar et Tal A’as dans la campagne méridionale d’Idlib

Les unités de l’armée syrienne arabe et syrienne Idleb ont repris mercredi le contrôle des villages de Kafr Ain, Khirbet al Murshed al-Mintar et Tal A’as dans la campagne du sud d’Idleb, après l’élimination des derniers rassemblements de terroristes de Jabhat al-Nusra et des groupes qui leur sont affiliés.

Une source militaire a confié à SANA que «nos forces armées, qui opèrent dans la province de Hama, ont repris le contrôle de Kafr Ain, Khirbet Murshed, Al-Mintar et Tal A’as» dans la campagne du sud d’Idlib.

La source a ajouté que les opérations avaient « entraîné de lourdes pertes en personnel et en équipement pour les organisations terroristes qui y étaient positionnées ».

Mardi, des unités de l’armée positionnées dans la direction de Skeik et de Tal Skeik dans la campagne du sud d’Idlib ont permis d’éliminer de nombreux terroristes à Tal Tar’ai et dans les environs d’Al Taman’a, dans un état de chaos et d’effondrement parmi les rangs des terroristes étant donné qu’ils ont été obligés de fuir vers la ville de Khan Sheikhoun, l’un des plus grands fiefs de terroristes de la campagne du sud d’Idlib.

Ruaa al-Jazaeri

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SANA