Image d’archives

© AFP 2019 / STEPHANIE KEITH

Un peu plus tôt, le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, avait demandé une enquête approfondie sur le suicide présumé de Jeffrey Epstein. Le procureur général, William Barr, a dénoncé ce qu’il a qualifié de graves irrégularités au Metropolitan Correctional Center, où Epstein est décédé la semaine dernière.

Bien que les résultats de l’examen médical post mortem de Jeffrey Epstein n’aient pas encore été officiellement annoncés, le Washington Post a cité des sources anonymes selon lesquelles une autopsie du financier états-unien et de l’accusé de trafic sexuel aurait révélé plusieurs fractures au cou.

Les sources ont affirmé que de telles blessures pouvaient être causées aux personnes qui se pendaient ou à celles qui étaient étranglées.

Malgré le fait qu’une autopsie ait été pratiquée, il n’a pas été clair si le médecin légiste a pris une décision définitive sur la cause du décès, alors qu’une enquête sur le suicide apparent d’Epstein est en cours.

Cela se produit lorsque le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine qu’il réclamait «absolument» une enquête approfondie sur la mort d’Epstein.

Pour sa part, le procureur général des États-Unis d’Amérique, William Barr, a souligné que « tous les co-conspirateurs ne devraient pas être tranquille » et qu’il était « consterné et […] franchement en colère d’apprendre que le MCC [Metropolitan Correctional Centre] n’avait pas réussi à protéger correctement ce prisonnier « .

«Nous apprenons à présent que de graves irrégularités dans cette installation sont extrêmement préoccupantes et exigent une enquête approfondie», a déclaré Barr.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a fait écho à Barr, affirmant que la mort d’Epstein «dépasse l’imaginaire», laissant entendre que «cette série d’événements est bien trop commode».

S’adressant à la chaîne d’information NY1, il a expliqué que toutes les personnes impliquées pouvaient dire qu’elles regardaient Epstein «comme un faucon» et qu’elles allaient «prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que rien ne lui arrive ou qu’il ne fasse rien lui-même».

Dans un développement séparé cette semaine, au moins deux ordinateurs de bureau et un ordinateur Apple ont été emballés et destinés au transport lors d’un raid du FBI sur l’île Little St. James, appartenant à Epstein, d’une superficie de 70 acres.

Lundi, des officiers du département de police de New York (NYPD), membres du groupe de travail du FBI sur l’exploitation et la traite des êtres humains du FBI à New York, ont pris part.

Pendant ce temps, les enquêteurs étudient un scénario suggérant que les deux gardes chargés de surveiller Epstein étaient peut-être en train de dormir alors qu’il s’était apparemment suicidé dans sa cellule.

Les gardes sont soupçonnés d’avoir falsifié les entrées du journal pour montrer qu’ils vérifiaient Epstein dans sa cellule toutes les 30 minutes. À cet égard, les enquêteurs n’excluent pas la mort d’Epstein une à deux heures avant la découverte de son corps.

L’homme âgé de 66 ans était sous surveillance après sa tentative de suicide en juillet, mais des avocats l’avaient poussé à être retiré de la liste de surveillance peu de temps avant sa mort, le 10 août, dans la cellule du MCC, où il attendait d’être jugé pour avoir dirigé un réseau de trafic de mineurs à caractère sexuel.

Le suicide apparent d’Epstein a suscité de multiples théories du complot suggérant que certains de ses amis éminents présumés l’avaient assassiné pour éviter des révélations dommageables.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

L’image du Titre 1 est une photo d’archives représentative, cette histoire n’est pas nécessairement liée à Clinton en l’absence de preuves.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News