Les actions fléchissent, le dollar se redresse après de nouvelles inquiétudes quant à la croissance

NEW YORK – Le dollar s’est remis de sa faiblesse initiale, mais la jauge boursière mondiale s’est légèrement repliée jeudi, les inquiétudes suscitées par la croissance mondiale ont neutralisé l’optimisme des investisseurs quant à la hausse des ventes au détail aux États-Unis d’Amérique le mois dernier et aux solides bénéfices de Walmart.

Les prix de l’or, qui ont grimpé de près de 20% depuis la fin du mois de mai en raison des incertitudes suscitées par les échanges commerciaux entre les États-Unis d’Amérique et la Chine et les inquiétudes suscitées par la croissance mondiale, ont augmenté après que la Chine eut menacé de prendre des mesures de représailles contre les derniers tarifs douaniers des Etats-Unis d’Amérique.

La Chine a appelé les États-Unis d’Amérique à se rencontrer à mi-parcours pour un éventuel accord commercial, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump ayant déclaré que tout pacte devrait être conforme aux conditions des Etats-Unis d’Amérique.

Le rendement de la dette publique des Etats-Unis d’Amérique à 30 ans est tombé à un niveau record en dessous de 2% et les obligations du Trésor à 10 ans ont chuté à un creux de trois ans, écrasées par les tensions commerciales et la croissance économique des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine.

(Graphique: Inversion de la courbe des rendements aux États-Unis d’Amérique du 14 août 2019 – ici)

Les rendements des emprunts publics de la zone euro se sont encore creusés en territoire négatif, traduisant la crainte d’une récession mondiale imminente après que la courbe des rendements des Etats-Unis d’Amérique est restée inversée pour un deuxième jour. L’inversion est un signe classique de récession.

(Graphique: courbes de rendement aplaties – ici)

Mais Walmart Inc. (WMT.N) a publié de solides résultats au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année, tandis que les ventes au détail des Etats-Unis d’Amérique ont augmenté de 0,7% le mois dernier, après avoir progressé de 0,3% en juin, a annoncé le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail augmenteraient de 0,3% en juillet. Les actions de Walmart ont clôturé en hausse de 6,1% à 112,69 $.

Les investisseurs sont pris entre le ralentissement de la croissance mondiale et son impact sur les marchés boursiers. Il n’y a guère d’alternative à investir lorsque les dividendes de nombreuses actions sont supérieurs à l’intérêt sur la dette publique, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey. Jersey.

(Graphique: Actifs mondiaux en 2019 – ici)

«Lorsque vous obtenez une histoire comme Walmart, vous voyez que le verre est à moitié plein parce que ce n’est peut-être pas aussi mauvais qu’il ne le semble. Il y a toujours des entreprises qui réussissent dans cet environnement, ce qui va provoquer le va-et-vient du marché», a déclaré Meckler.

L’indicateur MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a perdu 0,14%, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,18%.

(Graphique: capitalisation boursière de l’indice mondial tous pays MSCI – ici)

https://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20190815&t=2&i=1419131965&r=LYNXNPEF7E0Q3&w=940 PHOTO DU FICHIER: L’indice DAX de l’indice des cours de l’action allemand est présenté à la bourse de Francfort, en Allemagne, le 5 juillet 2019. REUTERS / Staff

Les actions de Wall Street ont été fermées après une journée de commerce agitée.

L’indice .JJI de l’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 99,97 points, ou 0,39%, à 25 579,39. Le .SPX S & P 500 a gagné 7 points, soit 0,25%, à 2 847,6 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 7,32 points, ou 0,09%, à 7 766,62.

(Graphique: Bourses asiatiques – ici

(Graphique: évaluations Asie-Pacifique – ici

Le dollar s’est remis de sa faiblesse initiale par rapport au yen refuge sur des ventes au détail des Etats-Unis d’Amérique meilleures que prévues. Le yen a tendance à tirer parti des tensions géopolitiques ou financières, le Japon étant le plus grand pays créancier du monde.

Le yen japonais JPY = s’est affaibli de 0,10% par rapport au billet vert à 106,02 pour un dollar. L’indice du dollar .DXY a augmenté de 0,11%, l’euro euro étant en baisse de 0,24% pour atteindre 1,111 USD.

(Graphique: Taux de change mondiaux en 2019 – ici)

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1%, prolongeant ainsi la baisse de 3% de la session précédente, sous l’effet de la montée des inquiétudes face à la récession et de l’augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis d’Amérique.

L’indice de référence international Brent LCOc1 a cédé 1,25 dollar pour s’établir à 58,23 dollars le baril. Le brut des Etats-Unis d’Amérique CLc1 a baissé de 76 cents à 54,47 $.

Les contrats à terme sur or états-uniens GCv1 ont progressé de 0,2% à 1 531,20 $.

Herbert Lash

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Reuters

Les actions new-yorkaises subissent la plus forte baisse de l’année

Les craintes relatives à la «récession» de l’économie mondiale s’aggravent en raison de la morosité des indicateurs économiques en Allemagne et en Chine, moteurs de la croissance en Europe et en Asie, respectivement. Les actions ont fortement chuté mercredi à New York, les rendements obligataires étant tombés en dessous des rendements obligataires à court terme, signe d’une récession économique imminente, pour la première fois en 12 ans depuis juin 2007. Les actions des principaux marchés asiatiques sont tombées en tandem jeudi. La bourse coréenne a fermé en raison du jour de la libération nationale.

Le Dow Jones Industrial à New York a chuté de 800,49 points (3,05%) pour clôturer à 25 479,42 points mercredi, marquant la plus forte baisse de l’année et la quatrième plus forte de l’histoire. Le S & P 500 plus large a plongé de 85,72 points (2,93%) pour clôturer à 2 840,60, tandis que le Nasdaq, très axé sur la technologie, a perdu 242,42 points (3,02%) pour finir à 7 773,94.

En conséquence, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans est momentanément tombé à 1,623%, ce qui est inférieur au rendement des obligations à 2 ans (1,634%) sur le marché obligataire de New York. En règle générale, plus l’échéance de l’obligation est longue, plus le taux d’intérêt est élevé. Toutefois, si l’inquiétude suscitée par une récession économique s’accroît, le rendement des obligations à long terme diminue à mesure que la demande d’obligations à long terme augmente, alors que les investisseurs recherchent de plus en plus des actifs sûrs.

Le prix du pétrole brut a également chuté en raison des perspectives de baisse de la demande découlant d’une récession économique imminente. Le West Texas Intermediate pour les livraisons de septembre a perdu 3,3% (1,87 dollar) le baril pour clôturer à 55,23 dollars.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : THE DONG – A ILBO