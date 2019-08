Pundit voit de plus en plus de symptômes de la révolution de couleurs à Hong Kong

Vincent Thian

Le refus de la Chine d’autoriser l’entrée de navires de guerre états-uniens à Hong Kong devrait être interprété comme une réaction naturelle à une tentative des Etats-Unis d’Amérique d’intervenir dans ses relations internes, a déclaré un expert de l’Institut des relations internationales de l’Université de Nanjing, Zheng Anguang.

Les manifestations de masse qui se déroulent actuellement à Hong Kong pourraient porter préjudice à l’économie de la région, mais n’auraient probablement aucune conséquence politique, a déclaré Alexander Lomanov, chercheur en chef à l’Institut national de recherche sur l’économie mondiale et les relations internationales de Primakov à l’Académie des sciences de Russie et expert auprès du Conseil des affaires internationales de la Russie.

Le 14 août, le commandant Nate Christensen, porte-parole adjoint de la flotte du Pacifique des Etats-Unis d’Amérique, a annoncé que la Chine avait rejeté une demande des Etats-Unis d’Amérique autorisant deux navires de guerre à entrer dans le port de Hong Kong. Il était prévu que l’USS Green Bay, un navire amphibie de transport de classe San Antonio, arrive à Hong Kong samedi prochain, et le croiseur à missiles guidés USS Lake Erie visitera le port de Hong Kong le mois prochain.

Les agences de presse, citant le service de presse de la flotte, ont rapporté qu’un responsable de l’armée des Etats-Unis d’Amérique avait adressé ses questions sur les raisons du refus aux autorités chinoises.

La dernière visite d’un navire de la marine des Etats-Unis d’Amérique à Hong Kong a eu lieu en avril. En septembre dernier, la Chine n’a pas autorisé l’USS The Wasp, un navire d’assaut amphibie polyvalent, à se rendre à Hong Kong.

Début août, Pékin a attiré l’attention sur des rencontres entre des diplomates des Etats-Unis d’Amérique à Hong Kong et des militants des manifestations.

De plus, selon certaines rumeurs, des Américains auraient été vus dans les rangs des manifestants. En réponse, Pékin a demandé sans équivoque que les États-Unis d’Amérique « cessent de s’immiscer » dans les affaires intérieures de la Chine. Était-ce la raison de la réticence des autorités chinoises à voir des navires de guerre battant pavillon états-unien à Hong Kong?

«L’intervention des États-Unis d’Amérique dans le dossier de Hong Kong est l’un des facteurs (derrière le refus) mais pas le seul. La situation actuelle à Hong Kong est lourde d’astuces; c’est très turbulent, il y a des preuves évidentes de l’ingérence des Etats-Unis d’Amérique, et il y a certainement des maîtres de marionnettes. Le refus de la Chine était donc tout à fait prévisible. Autoriser les navires de guerre états-uniens à amarrer à Hong Kong est le droit souverain de la Chine – elle peut autoriser ou non l’amarrage de navires de guerre états-uniens.

En ce qui concerne les raisons de l’interdiction, outre la situation à Hong Kong, le refus d’amarrer peut être dicté par certaines questions techniques.

De plus, en raison de la guerre commerciale Chine-États-Unis d’Amérique, l’atmosphère générale dans les relations bilatérales est très tendue. Les déclarations anti-chinoises des législateurs états-uniens et des représentants du pouvoir exécutif deviennent de plus en plus distinctes. Dans cette situation, il n’est donc pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la Chine refuse aux navires de guerre états-uniens [l’occasion] d’entrer à Hong Kong», a déclaré l’expert chinois Zheng Anguang.

Bureau du Commissaire du Ministère des affaires étrangères de la Chine à Hong Kong

La Chine a accusé jeudi les Etats-Unis d’Amérique de conspiration avec des éléments criminels et d’implication « insensée » dans des activités anti-chinoises à Hong Kong, selon un communiqué publié par le bureau du commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong.

Cela a été fait en réponse à plusieurs commentaires formulés par des membres du Congrès des Etats-Unis d’Amérique ainsi que par plusieurs autres hommes politiques états-uniens concernant les événements de Hong Kong.

C’est la deuxième déclaration faite par des diplomates chinois au cours des dernières 24 heures. La veille, un représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les politiciens des Etats-Unis d’Amérique, agissant au nom de leurs intérêts privés, agissaient sans vergogne comme un parapluie protecteur et un héraut pour les éléments radicaux et violents, ainsi que pour calomnier et accuser sans vergogne les escouades de police de Hong Kong, qui, sous une pression excessive au-delà de leurs limites, continuent à faire respecter la loi.

Ceci (les actions des Américains) a conduit les Chinois à émettre une condamnation unanime; ces sentiments chinois étaient partagés par leurs 7 millions de compatriotes résidant à Hong Kong.

La veille, l’ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui, avait comparé la situation à Hong Kong à une «révolution de couleur». « Les forces occidentales la contrôlent en coulisse, c’est évident », a déclaré le diplomate lors d’une réunion avec des journalistes russes. Selon lui, ils veulent créer le chaos pour saper le système établi «un pays, deux systèmes» afin de créer des difficultés pour le développement de la Chine.

Alexander Lomanov a également noté que de plus en plus de symptômes de la «révolution de la couleur» sont en train de devenir évidents à Hong Kong.

«Il s’agit d’une organisation en réseau de manifestations, il s’agit d’une séquence de manifestations, d’une structure organisationnelle flexible composée de participants capables de se déplacer d’un lieu à l’autre», a précisé l’expert. Cependant, il a noté que les émeutes en cours à Hong Kong pourraient causer des dommages à l’économie de la région mais n’auraient probablement aucune conséquence politique.

«Inutile de dire que ce n’est pas vraiment une véritable «évolution de couleur» destinée à changer les dirigeants en Chine. De plus, il semble que le comportement agressif et de plus en plus anti-chinois des manifestants de Hong Kong conduise au contraire à une consolidation patriotique. Il arrive toujours dans la société chinoise que dans les cas où la menace d’une scission dans le pays est réelle, la Chine soit soumise à une intervention étrangère.»

L’expert a également attiré l’attention sur le fait que le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, liait l’accord commercial avec la Chine à la résolution des manifestations à Hong Kong de manière «humaine». Un article à ce sujet est apparu sur Twitter.

Le président n’a même pas exclu la possibilité de rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping pour le plaisir de le faire. Il vient d’écrire: «Je ne doute absolument pas que si le président Xi (Jinping) veut résoudre rapidement et humainement le problème de Hong Kong, il peut le faire. Une rencontre personnelle?»

Commentant l’idée du président des Etats-Unis d’Amérique sur une éventuelle réunion et des entretiens avec le dirigeant chinois sur de nouveaux problèmes, l’expert russe Alexander Lomanov a souligné que Trump avait réussi à détruire complètement toute confiance sérieuse entre la Chine et les Etats-Unis d’Amérique en un an et demi, y compris la confiance personnelle entre lui et Xi Jinping.

Sa manière de négocier quelque chose avec le dirigeant chinois, puis de menacer de nouveaux tarifs, par exemple, est inacceptable pour la Chine. En Chine, ils attachent toujours une très grande importance aux mots, accords et promesses des présidents des Etats-Unis d’Amérique. Apparemment, Trump a complètement déçu les Chinois.

Il est capable de créer des problèmes mais pas capable de résoudre de manière constructive des problèmes, a déclaré Alexander Lomanov.

