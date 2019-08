PHOTOS DE DOSSIER © REUTERS / Jorge Cabrera; Ricardo Moraes

Les Américains sont bombardés de nouvelles ininterrompues sur les rassemblements de Hong Kong et de Moscou, mais comment se fait-il que les manifestations de masse au Honduras et au Brésil ne figurent pas parmi les priorités? Lee Camp examine pourquoi les médias privés états-uniens gardent le sujet à l’écart.

Le Honduras, un pays d’Amérique latine comptant neuf millions d’habitants, a été frappé par des troubles considérables, provoquant la colère de la population face au président pro-états-unien Orlando Hernandez. La vague de manifestations violentes a vu la mission diplomatique des Etats-Unis d’Amérique attaquée par des manifestants – mais les grands médias états-uniens n’en ont pas dit un mot, a souligné Camp, en parlant de RedACT Tonight.

«Les manifestants brûlent littéralement l’ambassade des États-Unis d’Amérique parce que nous avons instauré une règle f******d [Hernandez], comment se fait-il que ce ne soit pas une nouvelle?», s’est-il demandé.

Les Honduriens sont à juste titre furieux contre «les mesures d’austérité néolibérales soutenues par notre pays et le FMI». Cela a provoqué des licenciements massifs, une augmentation du coût des produits de première nécessité et a rendu leur vie plus difficile à vivre, a rappelé Camp aux téléspectateurs.

Mais tant que leur gouvernement pille la population de manière appropriée, notre gouvernement est cool avec cela.

Dans l’ensemble, le Honduras n’est pas le seul pays touché par la crise des médias qui a été négligé. Brésil, « le plus grand des pays qui n’intéresse pas les Américains », a été secoué par une grève massive dirigée par des syndicats. Plus de 45 millions de personnes – «pouvez-vous imaginer 45 millions d’Américains qui s’entendent sur tout?» – protestent contre le président de droite Jair Bolsonaro et sa réforme controversée des retraites.

Mais ce n’est «pas une histoire que vos médias d’entreprise couvriront», et pour des raisons évidentes, a proposé Camp. D’un côté, cela pourrait ne pas sembler bien pour l’administration de la Maison Blanche, y compris un président en particulier. D’autre part…

Les travailleurs des Etats-Unis d’Amérique pourraient penser: « Et si nous menions une grève générale? »

Regardez tout l’épisode de Redacted Tonight ci-dessous.

