Des ONG demandent à l’EEC de mettre fin au procès à venir sur le MH17 abattu en Ukraine, citant une enquête « imparfaite »

Un peu plus tôt, le détective privé allemand Josef Resch avait proposé de présenter ses découvertes potentiellement révolutionnaires, fondées sur des témoignages, et des documents que l’on pensait perdus au profit de l’équipe d’enquête conjointe (EEC) qui a enquêté sur cet incident. Cependant, l’EEC a rejeté sa proposition.

Un groupe d’organisations non gouvernementales (ONG), comprenant la Fondation Perdana Global Peace, le Mouvement international pour un monde juste (JUST) et Global Research, ont demandé à l’équipe d’enquête commune (JIT) dirigée par les Pays-Bas d’annuler le procès concernant la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines dans l’est de l’Ukraine, prévu pour mars 2020.

Au cours d’une conférence conjointe intitulée « MH17: À la recherche de la justice », la présidente de JUST, Chandra Muzaffar, a déclaré que l’équipe commune d’enquête n’avait pas abordé plusieurs questions tout au long de l’enquête et n’avait pas tenu compte de faits contredisant le récit, selon lequel l’avion avait été abattu par un missile russe Buk, une théorie que Muzaffar avait qualifiée de « mensonge ».

« De nombreux problèmes majeurs n’ont pas encore été résolus. La tâche urgente consiste maintenant à mettre fin au processus judiciaire en mars, qui marque le début du procès […] Disons que nous pouvons discréditer le processus judiciaire, proposer des alternatives, puis Je pense que de plus en plus de gens vont croire que la théorie des missiles Buk doit être écartée », a-t-il déclaré.

Muzaffar a ajouté que les idées des ONG devraient être transmises au Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui avait déjà critiqué le travail du JIT, qualifiant ses conclusions de « politisées ».

La conférence des ONG intervient à la suite des efforts infructueux du détective privé allemand Josef Resch pour communiquer ses conclusions concernant l’incident à l’équipe commune d’enquête. Resch dit qu’il a le témoignage d’un informateur non divulgué, des enregistrements audio sur le trafic aérien local le jour où le MH17 a été abattu, ainsi que d’autres documents précédemment réputés perdus. Il demande toutefois que ses conclusions soient rendues publiques une fois que l’Equipe d’enquête conjointe les aura reçues, ce que le groupe d’enquête a refusé d’accepter, refusant ainsi l’offre de Resch.

Le vol MH17 de Malaysia Airlines, avec 298 passagers à bord, dont 193 citoyens néerlandais, a été abattu le 17 juillet 2014 alors qu’il survolait l’est de l’Ukraine, victime d’un conflit militaire entre l’armée ukrainienne et la République populaire de Donetsk (RPD). Kiev a délégué aux Pays-Bas l’enquête sur l’incident, mais avant même l’ouverture de l’enquête, les gouvernements occidentaux ont accusé la Russie d’avoir fourni à la RDP les armes qui auraient abattu l’avion. Moscou a nié être impliqué dans le conflit en général, , et encore moins fournir des armes aux séparatistes.

L’équipe d’enquête conjointe dirigée par les Pays-Bas, qui n’inclut pas la Russie malgré la volonté de cette dernière de fournir de précieuses données sur l’incident – telles que les relevés radar, a publié un rapport en 2018 affirmant que le missile qui avait abattu le MH17 avait été lancé par les forces de la RPD et que le lanceur Buk a été délivré de Russie. En 2019, l’équipe d’enquête conjointe a accusé trois Russes et un Ukrainien d’être responsables de l’accident de l’avion, en décernant des mandats d’arrêt internationaux à leur encontre pour un procès qui devrait se dérouler plus tard en 2020.

Moscou a rejeté les conclusions de l’Equipe commune d’enquête, qualifiant l’enquête de « politisée et partiale », en soulignant que l’équipe d’enquête avait fondé ses accusations sur des images et des vidéos non vérifiées des médias sociaux, ainsi que sur des affirmations du gouvernement ukrainien. Le président russe Vladimir Poutine a condamné le rapport pour n’avoir pas répondu à « beaucoup de questions » qui restaient sans réponse et a accusé l’équipe commune d’enquête de simplement « nommer les coupables » au lieu de déterminer ce qui s’est réellement passé le jour du crash.

