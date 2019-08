Image d’archives

Le drone lourd russe Ojotnik (Hunter) présente de nombreux avantages, selon l’expert militaire Alexandr Zhilin, consulté par Sputnik après le lancement du nouvel avion à côté d’un avion de chasse.

« C’est un véhicule de combat polyvalent capable de remplir des missions d’exploration, d’attaquer si nécessaire, d’ajuster et de corriger le but. Comme il reste longtemps dans le ciel et que son régime de vitesse est très large, je crois que les forces armées ont obtenu une création très précieuse de notre complexe militaro-industriel « , a déclaré le colonel à la retraite Alexandr Zhilin, directeur du Centre d’étude des problèmes de sécurité publique.

L’expert l’a défini Ojotnik comme un drone de combat très prometteur.

« Je pense que nous verrons bientôt des escadrons entiers de ce type de drones capables de mener des missions de combat très diverses. Pourquoi allons-nous mettre le personnel en danger, si ces avions sont capables, par exemple, d’éliminer complètement les terroristes », il a ajouté.

Le nouvel appareil russe sans pilote Ojotnik a effectué son premier vol à côté d’un avion de combat le 16 août. Au début du même mois, le drone avait effectué son premier vol.

Le drone devrait devenir le premier avion d’attaque lourd sans équipage des Forces armées russes. Il est fabriqué avec des matériaux et des revêtements spéciaux qui le rendent invisible aux radars.

L’appareil est équipé d’un turboréacteur, utilisé notamment dans les chasseurs Su-27, ainsi que d’un équipement permettant des missions d’optique-électronique, de radio-technique et autres.

