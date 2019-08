VIDÉO: Le nouveau plan économique de Poutine pour Kurgan

Kurgan Oblast, Fédération de Russie – Le président russe, Vladimir Poutine, comprend parfaitement l’importance du développement économique, car un environnement commercial favorable est la clé de la croissance économique. L’oblast de Kourgan est une région du sud de la Sibérie, située très près de la frontière avec le Kazakhstan. Elle était considérée le plus souvent comme un coin perdu. Cependant, le président russe s’efforce de remédier à cette situation et a donc chargé ses conseillers, ainsi que les autorités locales, d’élaborer un plan d’action détaillé en vue d’améliorer le bien-être des citoyens de cette région.

Vladimir Poutine est prêt à soutenir la création d’une zone économique libre dans l’oblast de Kourgan. Cependant, les autorités régionales doivent également créer un environnement favorable aux affaires. Le président a fait cette déclaration lors de la réunion avec le gouverneur par intérim, Vadim Shumkov. Shumkov lui a parlé des problèmes sociaux et économiques et a présenté son plan de développement régional, qui comprend également des moyens novateurs de soutenir les familles et d’améliorer les taux de natalité dans la région.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Front Russ News