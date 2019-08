« Nous entrons dans une nouvelle société contrôlée pire qu’un vieux totalitarisme » – Zizek sur la fuite de Google

PHOTO DE FICHIER: Bannière protestant contre la construction du « Google Campus » à Berlin, le 17 août 2018 © AFP / John MacDougall

La censure moderne est plus dangereuse que le totalitarisme ouvert, elle est dissimulée et intégrée à notre quotidien, explique le philosophe slovène Slavoj Zizek, commentant la fuite d’initié détaillant la liste noire d’actualités de Google.

L’intellectuel a confié à RT qu’il ne préconisait pas l’anarchie en ligne, mais le comparait à des films pris dans la pornographie hardcore. Une réglementation devrait être en place pour bloquer les contenus préjudiciables sur Internet, a-t-il déclaré. Mais ce qui inquiète le plus Zizek, c’est de cacher ses motivations politiques.

«Nous savons tous que nous devons censurer les choses à un certain niveau, mais la règle principale pour moi est que le processus doit être transparent. Pas dans la manière – je parle de l’Occident développé – C’est fait maintenant, quand tout à coup quelqu’un est interdit et que vous n’êtes même pas autorisé à en débattre», explique Zizek. Le « faux choix » entre une censure politiquement correcte et le libéralisme radical est un piège, estime-t-il.

Cette semaine, le groupe de transparence conservateur Project Veritas a publié les documents qu’il avait reçus d’un ancien employé de Google. Les documents semblaient confirmer que Google pouvait renforcer ou déclasser les sources d’informations en fonction d’un ensemble de règles internes apparemment biaisées. Qualifiant de pratiques «sombres et néfastes», le dénonciateur, Zachary Vorhies, a également divulgué un document détaillant la «liste noire» de Google répertoriant près de 500 sites Web, comprenant des médias conservateurs et de gauche.

Zizek pense que la pratique des listes noires et des interdictions fictives chez le Big Tech pourrait constituer une opportunité pour les militants de droite de se montrer en tant que groupe combattant la politique de l’establishment et prenant pour cible leur opposition. Le philosophe pense que cette tactique va se retourner contre les libéraux en donnant à « la nouvelle droite populiste une position dans laquelle elle peut dire: vous voyez, nous sommes la vraie alternative, nous sommes le véritable opprimé ».

Selon Zizek, Google n’est probablement pas la seule méga-corporation technologique qui maîtrise étroitement le menu numérique de ses utilisateurs, mais le processus n’est pas une sorte de complot sombre, mais plutôt une glissade discrète dans une nouvelle société contrôlée.

Ce qui est terrifiant à ce sujet, c’est que nous ne l’éprouvons même pas comme quelque chose de contrôlée. Nous utilisons simplement les médias sociaux, achetons des choses, consultons un médecin – et toutes les données nous concernant sont disponibles. Mais ce sont les choses que nous percevons comme notre liberté. Donc, ce que nous percevons comme liberté devient la manière même dont nous sommes contrôlés.

On ne sait plus « s’il y a une police secrète qui vous suit ou qui lit vos lettres », et c’est ce qui, dans l’esprit de Zizek, le différencie du totalitarisme du passé. Le contrôle moderne est caché et non déclaré, dit Zizek.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT