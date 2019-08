Image d’archives représentative

Le futur nouveau format du G8 serait-il là pour mettre de la poudre aux yeux de la Russie pour un nouvel aveuglement et endormissement ?

Le destroyer de missiles guidés USS Porter de la marine des Etats-Unis d’Amérique de la classe Arleigh Burke lance des missiles de croisière Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie. © Global Look Press / ZUMA Press / Ford Williams

Un récent test de missile confirmé par le Pentagone fait craindre une nouvelle course aux armements qui inclurait, entre autres, la Russie et la Chine.

Le 18 août, la Corée du Nord a testé un missile à lancement terrestre auparavant interdit, d’une portée de plus de 500 km, plongeant le monde entier dans une énorme panique frénétique. Oh non, ce sont les États-Unis d’Amérique qui ont en fait testé le missile au son des grillons sur le discours des médias occidentaux.

Le missile en question était probablement un missile Tomahawk (coûtant au moins 1,4 million de dollars par missile, mais là encore, vous ne pouvez pas mettre un prix sur la mort et la destruction sans motif), qui est généralement lancé à partir de navires et de sous-marins – comme nous l’avons vu dans la tristement célèbre frappe d’avril 2017 de Trump en Syrie.

Cela ressemble à un gaspillage d’argent (pour moi, en tout cas) mais c’est une raison pour laquelle les Tomahawks coûtent une fortune. Selon Popular Mechanics, un Tomahawk moderne est guidé par GPS et peut stocker les coordonnées de plusieurs cibles. Si une cible principale a été détruite par des frappes amies, elle peut «prendre une photo des dégâts et rester à proximité jusqu’à ce que les planificateurs décident de la réattaquer ou d’envoyer le missile attaquer un autre».

Je pense que c’est ce à quoi certains commentateurs se réfèrent quand ils parlent des systèmes d’armement des Etats-Unis d’Amérique comme étant plus «humanitaires» que leurs homologues adverses. Un jour, il se peut même que vous attendiez la fin de votre repas avant qu’ils décident de les faire pleuvoir sur vous et votre famille.

En vertu du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) signé par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev, les armes d’une portée de 500 km (310 miles) à 5 500 km (3 417 miles) ont été interdites. Comme nous le savons, les États-Unis d’Amérique ont déchiré le traité de manière spectaculaire et, en quelques semaines, ont commencé à intensifier les tensions sur l’échiquier géopolitique. Les analystes ont raison de craindre que ces événements ne déclenchent une nouvelle guerre froide et une nouvelle course aux armements.

Malgré des affirmations absurdes que Donald Trump a été élu pour représenter les intérêts du président russe Vladimir Poutine aux Etats-Unis d’Amérique, cette décision est une gifle colossale face aux relations russo-états-uniennes. Cela est en partie dû à l’utilisation du système de lancement vertical Mark 41, ces lanceurs étant positionnés sur des sites de défense antimissiles états-uniens en Pologne et en Roumanie.

Ce positionnement était déjà perçu comme une violation du traité INF. En 2016, Poutine a lancé un avertissement direct contre la suite d’événements qui continue de se dérouler sous nos yeux, affirmant à l’époque:

«Ils disent que [les systèmes de missiles] font partie de leur capacité de défense et ne sont pas offensants, que ces systèmes visent à les protéger de toute agression. Ce n’est pas vrai… la défense antimissile balistique stratégique fait partie d’une capacité stratégique offensive [et] fonctionne conjointement avec un système de frappe de missile agressif.»

«Comment savons-nous ce qu’il y a à l’intérieur de ces lanceurs? Il suffit de reprogrammer [le système], ce qui est une tâche absolument discrète», a ajouté M. Poutine, affirmant que, pour l’essentiel, un système de missile « défensif » peut très rapidement devenir un système offensif.

Cela est encore aggravé par le fait que le Pentagone a prétendu que le missile était «configuré de manière conventionnelle» – autrement dit, il n’était pas équipé de matériel nucléaire. Mais il ne faudrait pas un génie pour voir comment l’armée des Etats-Unis d’Amérique pourrait éventuellement commencer à lancer des missiles dotés d’armes nucléaires de la même longueur.

Et ne me lancez pas dans l’hypocrisie des actions de Washington. Tout en dénonçant à plusieurs reprises la Corée du Nord pour avoir lancé des missiles, les Etats-Unis d’Amérique (et leur groupe de médias) semblent apparemment ne rien dire sur le fait que les États-Unis d’Amérique testent non seulement des missiles susceptibles de pulvériser la Corée du Nord, mais qu’ils sont l’un des seuls pays au monde qui testent activement les missiles et les déploient pour une utilisation pratique dans un certain nombre de théâtres. La Corée du Nord – qui n’attaque actuellement personne – est considérée comme une menace pour la sécurité mondiale, alors que les États-Unis d’Amérique, qui, d’une manière générale, bombardent un plus grand nombre de pays qu’on ne peut en compter, sont autorisés à sortir des traités et à tester des missiles à portée intermédiaire avec règne libre.

Bien entendu, la Russie n’était pas assez naïve pour penser que ces événements ne se dérouleraient pas. La Russie soupçonnait déjà que les États-Unis d’Amérique abandonneraient le traité INF, et la rapidité avec laquelle elle a commencé à tester des missiles interdits semble donner aux responsables russes l’impression que ces tests sont en préparation depuis quelque temps.

Il est difficile de voir en quoi tout cela cadre avec le fait que Trump s’est perçu comme le meilleur donneur d’ordre au monde et dans quelle mesure il ne s’agit que de stratagèmes pour créer de nouveaux contrats. Tout comme Trump a exercé une pression maximale sur l’Iran pour tenter de traîner de force Téhéran à la table des négociations (vraisemblablement pour établir un nouvel accord incluant, par exemple, les tests de missiles iraniens), il y a de plus en plus d’indications suffisantes que l’un des objectifs de Trump est d’élaborer un nouveau traité qui inclurait également Pékin. Pékin, bien sûr, n’a aucune de ces propositions.

Comme je l’ai écrit il y a deux semaines, les États-Unis d’Amérique ont probablement abandonné le traité INF parce qu’ils n’imposaient aucune contrainte à la Chine [et devaient prendre les russes par surprise avec la projection et le lancement d’une force nucléaire puissante et hyper-destructrice – MIRASTNEWS], examinant des déclarations telles que celle du secrétaire à la Défense, Mark Esper, selon lesquelles «80% et plus de leur inventaire [à Pékin] sont des systèmes à portée intermédiaire, donc cela ne devrait pas les surprendre que nous voudrions avoir une capacité similaire.»

À l’époque, un groupe de réflexion basé à Sydney avait publié un rapport assez accablant, concluant que «l’arsenal grandissant de missiles à longue portée de la Chine posait une menace majeure à la quasi-totalité des bases états-uniennes, alliées et partenaires, des pistes d’atterrissage, des ports et des installations militaires dans la partie occidentale. Pacifique.»

Comme si les États-Unis d’Amérique avaient besoin d’un soutien supplémentaire pour renforcer leurs capacités en matière de missiles, le rapport ajoute: «Comme ces installations pourraient être rendues inutiles par des frappes de précision pendant les heures d’ouverture du conflit, la menace de missiles de l’ALP (Armée de libération du peuple) met au défi la capacité des États-Unis d’Amérique à utiliser librement leurs forces depuis des positions avancées de la région.»

J’imagine que certains d’entre vous en ont assez de m’écouter blâmer la plupart des problèmes géopolitiques aux États-Unis d’Amérique, mais en toute honnêteté, cela devient tout simplement trop facile après un certain temps. La Corée du Nord est un exemple parfait. Selon Trump lui-même, Kim Jong-un a déclaré qu’il arrêterait les essais de missiles si les États-Unis d’Amérique cessaient leurs exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. C’est quelque chose que beaucoup d’entre nous ont dit un nombre incalculable de fois, mais personne n’écoutera.

LIRE PLUS: Les promesses non tenues de l’OTAN: Il est temps d’admettre que l’Occident porte une grave responsabilité dans les tensions en Europe de l’Est

Ainsi, dans la plupart des cas, ce sont les Etats-Unis d’Amérique qui sont à l’origine du problème, les États-Unis d’Amérique le maintiennent et, ce qui est le plus important, ils renoncent [très facilement – MIRASTNEWS] à leur parole plusieurs fois et renoncent à des accords successifs, et le reste du monde est laissé à ses propres moyens pour déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant.

Des documents récemment révélés ont clairement établi que les États-Unis d’Amérique avaient fait de multiples promesses à l’Union soviétique que l’OTAN ne s’étendrait «pas d’un seul pouce vers l’est». Non seulement l’OTAN poursuit son expansion, mais ses capacités en missiles à portée intermédiaire, fournies heureusement par les États-Unis d’Amérique directement à la frontière russe, le pourraient également.

