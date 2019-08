Huawei dévoile son nouveau processeur d’intelligence artificielle au milieu de la répression des Etats-Unis d’Amérique

© AP Photo/ Kin Cheung

Lors d’un lancement médiatique à Shenzhen, la société de télécommunications chinoise Huawei a dévoilé une nouvelle puce haut de gamme face aux autorités américaines.

Huawei a présenté le nouveau processeur Ascend 910, équipé de technologies d’intelligence artificielle, ainsi que son nouveau logiciel MindSpore, selon Central Television of China.

« L’Ascend 910 a eu de bien meilleurs résultats que prévu », a déclaré Eric Xu Zhijun, président en exercice de Huawei lors du lancement médiatique à Shenzhen, cité par le South China Morning Post. « Il ne fait aucun doute qu’il dispose de plus de puissance de calcul que tout autre processeur d’intelligence artificielle au monde. »

«Même si Huawei conçoit bon nombre de ses puces en interne, il s’appuie toujours sur un certain nombre de technologies occidentales clés, ce qui le rend vulnérable aux listes noires des États-Unis d’Amérique. Les puces d’IA ne sont pas différentes», a déclaré Lorand Laskai, chercheur invité au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes à l’Université de Georgetown.

En mai, le département du Commerce des Etats-Unis d’Amérique a mis en liste noire Huawei Technologies et environ 70 sociétés affiliées, ce qui a incité plusieurs grandes entreprises des Etats-Unis d’Amérique, telles que Google et Microsoft, à faire de même et à rompre leurs liens avec le géant chinois de la technologie.

Les États-Unis d’Amérique affirment que Huawei coopère avec le gouvernement chinois en installant des portes arrière pour ses équipements d’espionnage et de cyberattaques pour Pékin – allégations que Pékin et Huawei ont démenties à plusieurs reprises.

