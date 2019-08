Mark Zuckerberg a vendu 1,6 million d’actions de Facebook d’une valeur de près de 296 millions de dollars en août

CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Mark Zuckerberg

Le cofondateur et PDG de Facebook a vendu cette année 2,9 millions d’actions d’une valeur de plus de 526 millions de dollars après une longue interruption de la vente d’actions depuis avril.

Zuckerberg détient toujours plus de 375 millions d’actions Facebook pour une valeur actuelle de plus de 68 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième personne la plus riche au monde, selon Forbes, juste derrière Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault et Warren Buffett.

Zuckerberg, 35 ans, vend régulièrement une partie de sa fortune sur Facebook pour financer l’Initiative Chan Zuckerberg (CZI), l’organisation philanthropique qu’il dirige avec son épouse, Priscilla Chan. CZI finance des programmes dans les domaines de la science et de l’éducation, ainsi que des questions sociales axées sur la réforme de la justice pénale, l’abordabilité du logement et la réforme de l’immigration.

Les ventes d’actions de Zuckerberg font partie d’un plan 10b5-1, une règle établie par la Securities and Exchange Commission qui permet aux initiés de sociétés anonymes de vendre un nombre d’actions prédéterminé à des périodes déterminées, a rapporté CNBC, citant ces documents. Zuckerberg conserve également le contrôle du vote sur les grandes décisions de la société, même après avoir vendu une partie importante de sa participation. Les actions Facebook se négociaient à moins de 1% jeudi à 182,11 $.

Le nombre d’actions vendues par Zuckerberg est encore loin de la frénésie de l’année dernière, lorsque le PDG de Facebook a vendu près de 28,9 millions d’actions pour plus de 5,3 milliards de dollars. À la fin de 2017, Zuckerberg avait annoncé son intention de vendre jusqu’à 75 millions d’actions, représentant plus de 12 milliards de dollars à l’époque, d’ici mars de cette année.

