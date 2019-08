Le nouveau Cuba? La Russie envisage d’installer des missiles au Venezuela pour contrer les Etats-Unis d’Amérique

MOSCOU – En réponse au déploiement de missiles états-uniens dans la région Asie-Pacifique, la Russie pourrait envisager de déployer ses propres systèmes au Venezuela.

Selon Aleksandr Sherin, premier vice-président du Comité de défense de la Douma d’Etat, ce serait une réponse difficile mais efficace.

«Les États-Unis d’Amérique et leurs dirigeants ont, tout au long de leur histoire, malheureusement démontré que le langage de communication raisonnable et approprié, les accords, ne fonctionne pas avec eux. Malheureusement, les États-Unis d’Amérique ne comprennent que la force brute et brutale. Fondamentalement, ils comprennent seulement ce qu’ils utilisent eux-mêmes», a déclaré SHERIN.

«Le déploiement de nos systèmes au Venezuela, par exemple, est une option possible et peut être qualifié de deuxième crise cubaine, mais c’est précisément la crise cubaine qui a longtemps freiné l’élan des États-Unis d’Amérique», a-t-il continué.

« Si cette option devait être envisagée et mise en pratique, ce serait une option très difficile mais très efficace », a-t-il déclaré.