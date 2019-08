EXPOSÉ: Activité illégale de services spéciaux occidentaux en Syrie

Image d’archives

Ceci est mon nouvel article sur la crise syrienne. Vous savez que les services spéciaux des Etats-Unis d’Amérique et turcs participent depuis longtemps au conflit, mais il n’y a pas si longtemps, des détails choquants sont apparus. Il s’est avéré qu’ils sont impliqués dans la propagation de l’idéologie d’ISIS parmi les réfugiés d’Al-Hol et fournissent des armes aux militants HTS de la province d’Idlib. – Samuri

Fin juin 2019, Fox News Channel a publié un document vidéo, pris dans le camp de réfugiés d’Al-Hol, dans le nord-ouest de la Syrie. Sur la vidéo, nous pouvons voir un groupe d’enfants de moins de cinq ans qui scandent des slogans d’ISIS. «Nous allons nous tenir sur la tête des apostats et les écraser un à un. Par la volonté d’Allah, le califat de l’État islamique demeure», ont hurlé les enfants. Ce n’est pas la première preuve d’une idéologie radicale répandue dans le camp. Plus tôt, une autre vidéo d’Al-Hol a émergé. Elle montre le drapeau terroriste de l’Etat islamique hissé sur le terrain et des femmes exhortant d’autres réfugiés à retourner sur les terres des terroristes.

Néanmoins, l’administration du camp préfère ignorer la situation. De plus, en juin, la direction d’Al-Hol a annoncé que plus de 800 femmes et enfants qui n’auraient pas posé une menace ont quitté le camp. Il convient de noter que de tels arguments semblent assez douteux, en particulier après avoir visionné des vidéos très citées. Une question logique se pose donc de savoir qui est responsable de la situation actuelle.

Rappelons-nous que le camp de réfugiés Al-Hol a été créé après que les forces de la coalition internationale dirigées par les États-Unis d’Amérique eurent initié la libération sanglante de la ville de Raqqa par des terroristes de l’Etat islamique. Cependant, après la chute de l’Etat islamique dans la ville et la création d’un camp, les États-Unis d’Amérique n’ont pas pris les mesures appropriées pour lutter contre l’idéologie terroriste. Au contraire, Washington s’efforce de propager une pensée radicale chez les Syriens.

Depuis 2017, l’environnement nécessaire pour les réfugiés n’a pas été créé. Par exemple, ni écoles ni hôpitaux n’ont été construits dans le camp. Selon les rapports de l’ONU, les résidents d’Al-Hol souffrent de malnutrition et de maux d’estomac causés par une mauvaise hygiène et le manque d’eau potable. En fait, les réfugiés sont laissés à eux-mêmes. De temps à autre, ils reçoivent une aide humanitaire d’organisations médicales occidentales. «Maintenir le potentiel ISIS est un facteur essentiel pour que les États-Unis d’Amérique préservent longtemps sa présence dans la région», a déclaré un expert syrien, Rada Ahmad Shariki.

De plus, selon les habitants, des personnes suspectes pénètrent régulièrement dans le camp et font la contrebande d’armes et de drogues. Ceci est confirmé par un incident survenu les mois derniers quand une ancienne épouse de l’Etat islamique a abattu un combattant des FDS qui gardait Al-Hol. Très probablement, ces passeurs ont été envoyés par les services spéciaux états-uniens pour déstabiliser la situation dans le camp.

Une situation similaire s’est produite dans le nord-ouest de la Syrie. Bien que la province d’Idlib soit largement contrôlée par le djihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), les États occidentaux continuent de fournir une aide humanitaire à la région.

La Turquie joue un rôle unique dans le conflit syrien car il constitue depuis longtemps une sorte de tampon entre l’Occident et les terroristes. Actuellement, toutes les fournitures humanitaires entrent dans Idlib par le territoire turc et l’Armée nationale syrienne (créée par la Turquie) en coopération avec HTS est directement engagée dans des affrontements avec l’armée arabe syrienne au nord de Hama.

Le 2 août, Abdussamed Degul, correspondant de guerre du militant à Idlib, a déclaré dans un entretien avec la ressource qatarie Ayman Javad que les militants du HTS avaient reçu de l’ANS des armes lourdes, notamment des missiles anti-char et MLRS. Il s’est avéré qu’ils l’avaient reçu des services de renseignement turcs.

Il est évident que les djihadistes ne peuvent pas abroger les attaques de l’AAS sans le soutien de l’extérieur. Les dirigeants occidentaux étaient donc déterminés à exploiter des services spéciaux pour maintenir la tension et l’instabilité dans la région, ainsi que pour lutter contre les troupes syriennes.

Il est bien entendu que les États occidentaux soutiennent depuis longtemps divers groupes terroristes en Syrie, évacuent les commandants sur le terrain et forment les radicaux. Ces missions sont effectuées par des PMC des Etats-Unis d’Amérique recevant des ordres de la CIA ou d’autres services spéciaux. Par conséquent, ce sont les pays occidentaux qui sont responsables des actions des militants en Syrie, qui créent le chaos, organisent le crime et tuent des civils.

Finas Samuri

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ News