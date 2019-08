Selon les cartes que fournit la Nasa via ses sondes et satellites, l’Afrique subsaharienne est actuellement victime d’importants feux de forêt à l’image de ceux qui ravagent l’Amazonie. Un phénomène pourtant peu abordé par les médias.

L’Amazonie est touchée par des incendies dévastateurs depuis le début de l’été et la situation ne cesse d’empirer. Pourtant, les images des systèmes satellitaires de surveillance des feux de forêt dans le monde indiquent que les foyers sont encore plus nombreux en Afrique subsaharienne.

Comme le note La Voix du Nord, «en Angola, au Congo, en République Démocratique du Congo, en Tanzanie ou encore en Zambie, des milliers d’incendies consument des quantités phénoménales de végétation».

Pourtant, les médias, que ce soit la presse locale africaine ou la presse internationale, ne couvrent pas largement ces incendies car il s’agit d’un phénomène régulier.

Selon la dernière note de la Nasa relayée par le quotidien, les «incendies en Afrique subsaharienne représentent environ 70% de la superficie brûlée dans le monde» et sont d’origine agricole. L’agence assure que les agriculteurs locaux utilisent le feu pour défricher leurs terres, régénérer les pâturages et brûler les débris des terres cultivées pour préparer la saison suivante. Peu coûteuse, cette technique est génératrice d’importants nuages de fumée et se révèle parfois incontrôlable.

Incendies en Amazonie

Des milliers d’hommes ont été mobilisés au Brésil pour lutter contre les centaines d’incendies qui font rage à travers le pays, les plus dévastateurs de ces dernières années. Par décret, à partir de samedi et pour une durée d’un mois, les gouverneurs des États concernés sont autorisés à recourir aux militaires pour lutter contre les flammes.

Source: Sputnik News – France