Les astronomes découvrent la capacité des exoplanètes à maintenir la vie MIEUX même que la Terre

De nouvelles recherches révèlent que les exoplanètes, c’est-à-dire les planètes situées en dehors de notre système solaire, peuvent avoir une vie plus abondante et des conditions meilleures que celles sur Terre.

La découverte peut aider à la recherche de la vie extraterrestre.

Les scientifiques recherchent dans les exoplanètes des océans «mieux à même de maintenir une vie active abondante en général», a déclaré Stephanie Olson, experte en géophysique à l’Université de Chicago.

Le groupe de chercheurs a utilisé un logiciel spécial de la NASA pour modéliser un ensemble d’exoplanètes. Le but était de voir lequel était le plus susceptible de développer et de maintenir la vie. Cela a conduit à une conclusion surprenante, car elle a révélé qu’il existait des planètes avec des schémas de circulation océanique favorables qui pourraient mieux convenir à une vie plus abondante ou plus active que la vie sur Terre, a déclaré Stephanie Olson.

La nouvelle étude aidera à élargir les paramètres actuellement utilisés pour trouver des exoplanètes habitables. Les recherches ont montré que les atmosphères plus denses, les rotations plus lentes et la présence de continents entraînent des taux de croissance plus élevés.

Tous les océans ne sont pas également hospitaliers et certains océans seront de meilleurs endroits pour vivre que d’autres en raison de leurs schémas de circulation mondiaux, a expliqué Olson.

Les scientifiques ont estimé que plus de 35% des exoplanètes connues plus grandes que la Terre doivent aujourd’hui être riches en eau, il est donc fort probable que la vie y existe.

Paul Antonopoulos

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Fort Russ News