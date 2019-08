Bolsonaro utilise enfin son cerveau – Incendies en Amazonie : le Brésil dit non au G7 et raille Macron sur l’incendie de Notre-Dame

© Adriano Machado Source: Reuters

Jair Bolsonaro lors d’un congrès sur l’acier à Brasilia le 21 août (image d’illustration).

Le G7 propose une aide de 20 millions de dollars au Brésil pour lutter contre les incendies qui ravagent l’Amazonie, mais Brasilia la rejette et en profite pour railler la présidence française à propos de ses «colonies» et l’incendie de Notre-Dame.

Le Brésil a rejeté le 26 août l’aide proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie. C’est ce qu’a annoncé un haut dirigeant brésilien, demandant au président français Emmanuel Macron de s’occuper de «ses colonies» et le raillant pour l’incendie de Notre Dame de Paris survenu le 15 avril : «Nous remercions [le G7 pour son offre d’aide], mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l’Europe», a fait savoir Onyx Lorenzoni, chef de cabinet du président Jair Bolsonaro sur un blog du portail d’information G1. Emmanuel Macron avait précédemment annoncé une aide de 20 millions de dollars du G7 aux pays d’Amazonie.

Dans une allusion à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame Paris, Onyx Lorenzoni a encore précisé : «Macron n’arrive même pas à éviter un incendie prévisible dans une église qui fait partie du patrimoine mondial de l’humanité, et il veut nous donner des leçons pour notre pays ? […] Il a beaucoup à faire chez lui et dans les colonies françaises», a-t-il encore asséné à propos des départements et territoires d’outre-mer dont fait partie la Guyane qui partage une frontière avec le Brésil. Et de conclure : «Le Brésil est une nation démocratique, libre et n’a jamais eu de comportements colonialistes et impérialistes comme c’est peut-être l’objectif du Français Macron. D’ailleurs, avec un fort taux interne de rejet.»

RT France ✔ @RTenfrancais En réponse à @RTenfrancais Au #G7, à Biarritz, Emmanuel #Macron dénonce les propos «extraordinairement irrespectueux» de Jair #Bolsonaro à l’égard de son épouse. «Qu’est-ce que je peux vous dire ? C’est triste, c’est triste mais c’est triste d’abord pour lui et pour les Brésiliens», affirme-t-il.

Le même jour, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a lui-même pourfendu la proposition d’Emmanuel Macron en tweetant: «Nous ne pouvons accepter qu’un président, Macron, lance des attaques déplacées et gratuites contre l’Amazonie, ni qu’il déguise ses intentions derrière l’idée d’une « alliance » de pays du G7 pour « sauver » l’Amazonie, comme si c’était une colonie.»

Source: RT France

« Macron ne pourrait pas sauver Notre Dame, que peut-il nous apprendre? » Le Brésil refuse l’aide du G7 pour les incendies d’Amazon

© Reuters / Ueslei Marcelino

Jair Bolsonaro navigue maintenant au-dessus de la ceinture

Le Brésil a rejeté l’offre d’aide des pays du G7 pour lutter contre les incendies massifs dans la forêt amazonienne, suggérant que les fonds seraient mieux utilisés pour la plantation d’arbres en Europe et dénonçant le «colonialisme» du président français Macron.

« Nous apprécions cette offre, mais ces ressources seraient peut-être mieux utilisées pour reboiser l’Europe », a déclaré à Globo, Onyx Lorenzoni, chef du cabinet du président Jair Bolsonaro. Biarritz – était motivé par «le colonialisme et l’impérialisme».

« Macron ne peut même pas empêcher un incendie prévisible dans une église classée au patrimoine mondial », a déclaré Lorenzoni. «Que veut-il enseigner à notre pays? Il a de quoi s’occuper chez lui et dans les colonies françaises.»

Les pays du G7 – la France, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et le Japon – s’étaient engagés à verser 22 millions de dollars pour acheter des avions de lutte contre l’incendie supplémentaires après que Bolsonaro ait précédemment déclaré que son gouvernement ne disposait pas de l’argent nécessaire pour combattre l’enfer. Le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, a semblé ne pas être d’accord avec le porte-parole du président, déclarant aux journalistes que le Brésil prendrait l’argent.

Bolsonaro et Macron se sont affrontés à l’approche du sommet du G7 après que Macron eut menacé de torpiller l’accord commercial UE-Mercosur sur la position du dirigeant brésilien en ce qui concerne le changement climatique, déclarant que la communauté internationale devait agir face aux incendies. Après que d’autres pays se soient joints à Macron pour s’opposer à la ratification de l’accord, tant que Bolsonaro ait refusé de faire face à la catastrophe environnementale qui se déroulait dans son pays, il a envoyé l’armée pour combattre l’incendie – mais pas avant d’avoir critiqué la « mentalité colonialiste » du dirigeant français.

L’Institut national de recherche spatiale du Brésil a annoncé la semaine dernière que le pays avait enregistré un record de 74 155 incendies de forêt cette année, avec 83% d’incendies de plus visibles de l’espace par rapport à la même période de l’année dernière, bien que la NASA ait rapporté la semaine dernière que le nombre et la gravité des incendies ne différaient pas de manière significative de la moyenne. Pendant ce temps, les propres politiques environnementales de Macron ont été critiquées par les manifestants des Gilets jaunes qui l’accusaient de «parler de tout» pour sauver la planète.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT