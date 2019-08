Justice corrompue et manipulée : Nouvelle fuite de message au Brésil: les procureurs se sont moqués de Lula da Silva lorsque son épouse, son frère et son petit-fils sont décédés

Image d’archives

L’ancien président Lula Da Silva de retour des prisons après l’enterrement de son petit-fils de 7 ans / Rodolfo Buhrer / Reuters

Lula, prisonnier politique au Brésil! – The Intercept et UOL ont dévoilé un nouveau chapitre de conversations privées entre responsables judiciaires.

Une nouvelle fuite de discussions privées entre les membres du groupe de travail de l’affaire brésilienne, baptisée « Lava Jato », montre à quel point les chevrons responsables de la cause ironique de la mort de l’épouse de Lula da Silva, ont douté qu’il ait pleuré pour son petit-fils et ont cherché à l’empêcher d’assister aux funérailles de son frère.

Ce sont des messages échangés par le biais de Telegram, arrivés par une source anonyme à The Intercept, le site qui a provoqué la fuite, appelé «Vaza Jato» en juin dernier, et qui a mis sous contrôle l’enquête qui a conduit Lula à la prison. Ces nouveaux messages sont publiés dans une enquête conjointe entre ce média et UOL.

L’ancienne dame

Le premier échange dans le groupe a lieu lorsque l’ancienne femme a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2017. « Ils éliminent les témoignages », explique l’une d’entre elles en plaisantant. Quelques jours plus tard – quand ils confirmeront la mort cérébrale de Marisa – la procureure générale Laura Tessler (du ministère public fédéral de Curitiba) commente dans le groupe: « Quiconque s’adresse à l’audience suivante pour faire preuve d’une patience supplémentaire lors d’une session de victimisation. »

Ensuite, ils discutent de la maladie de la femme en fournissant des liens qui racontent comment elle a vécu les dernières années de sa vie, avec son mari prisonnier. « La seule chose qui manque, c’est qu’ils disent que Lava Jato a implanté un anévrisme dans la tête de la femme il y a 10 ans », a déclaré Tessler. Ils s’indignent également et envoient des émoticônes.

Le frère et le petit-fils de Lula

Ensuite, ils reprennent l’attaque et discutent des duels de Lula lorsque son frère décède (fin décembre 2018) et lorsque le décès de son petit-fils, Arthur (en mars dernier) est confirmé.

« Il va demander à assister à l’enterrement. S’il y va, ce sera un tumulte énorme », lit-on dans un livre spéculant sur le soutien populaire accordé à Lula s’il se rend à l’enterrement de son frère. D’autres défendent qu’il puisse assister.

Enfin, l’ancien président n’a pas pu enterrer son frère car l’autorisation de la Cour suprême du Brésil avait été tardive. Après coup, Januario Paludo (également avocat) écrit: « La coquine voulait juste marcher. »

Lorsque le décès de son petit-fils de 7 ans survient suite à une méningite, la conversation est plus explicite. Dans ce cas, Lula a pu assister à l’enterrement.

– Ugh, préparez-vous pour un nouveau roman pour le réveil.

– Au milieu du carnaval, ironise un autre d’entre eux.

Plus tard, ils commentent une histoire dans laquelle il est dit que Lula da Silva aurait crié dans une conversation avec un ministre: « Une stratégie pour humaniser, comme si cela était possible dans son cas », déclare l’un d’entre eux à la part du procureur Deltan Dallagnol.

Condamnation à 12 ans de prison

Pendant ce temps, Lula Da Silva purge toujours une peine de douze ans de prison que beaucoup considèrent comme «politique». Les révélations connues depuis le milieu de l’année remettaient en cause la procédure judiciaire ayant conduit à la mise en prison de l’ancien président du Brésil.

Sans aller plus loin, l’un des juges de la Cour suprême fédérale du Brésil, Gilmar Mendes, a déclaré cette semaine lors d’un entretien avec Reuters: « Nous devons un procès équitable à Lula. » Selon lui, Lava Jato est devenue « une sorte de Sainte Trinité: ils ont enquêté, ils ont jugé, condamné et fait les lois ».

Si cela vous a plu, partagez-le avec vos amis!

Traduction, Titre 2 et ajout au Titre 1 : MIRASTNEWS

Source : RT