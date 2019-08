Une société russe poursuit Boeing devant les tribunaux dans le cadre du premier procès intenté contre les avions 737 MAX

Image d’archives

Des dizaines d’avions Boeing 737 MAX au sol sont garés sur une photo aérienne au Boeing Field de Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis d’Amérique. Fichier photo. © Reuters / Lindsey Wasson

Une société russe de leasing d’aéronefs a intenté une action en justice à Chicago contre Boeing afin d’annuler son achat des 737 MAX immobilisés dans le cadre de la première procédure judiciaire de ce type après deux collisions aériennes meurtrières impliquant les avions.

Avia Capital Services cherche à mettre fin au contrat d’achat de 35 Boeing 737 MAX pour des raisons de sécurité, selon un rapport du Financial Times. La société, une filiale du conglomérat d’Etat russe Rostec, affirme que les deux accidents mortels du 737 MAX, qui ont entraîné la mort de 346 personnes plus tôt cette année, sont le résultat « d’actes et de décisions négligents de Boeing » dans la conception d’un avion « défectueux » et « retenue d’informations critiques » de la part du régulateur américain de la sécurité aérienne lors de la certification.

La firme russe affirme que le constructeur états-unien a « intentionnellement » dissimulé aux clients des informations cruciales sur la navigabilité des avions MAX afin de garantir ses ventes. La plainte a été déposée lundi devant la cour de circuit du comté de Cook à Chicago.

Elle a également déclaré avoir versé à Boeing un acompte de 35 millions de dollars (31,5 millions d’euros) pour garantir la commande, qui avait été passée avant la mise en terre du modèle MAX, et exige maintenant que ce montant soit restitué avec intérêts. Il demande également une indemnité de 75 millions de dollars (67,5 millions d’euros) pour pertes de profits, pour un total de 115 millions de dollars (103,5 millions d’euros) de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que «plusieurs fois le montant» à titre de dommages-intérêts punitifs. Une entreprise russe a annoncé que plusieurs poursuites judiciaires similaires seraient intentées contre Boeing dans un proche avenir.

«Je pense que vous verrez plusieurs autres opérateurs déposer plainte au cours des prochains mois. Ce sera le premier des nombreux à venir», a déclaré Steven Marks du cabinet d’avocats en droit de l’aviation de Miami, Podhurst Orseck.

Le malheureux 737 MAX a été mis à la terre en mars après deux collisions aériennes meurtrières en Ethiopie et en Indonésie, qui ont entraîné la mort de 346 personnes. Des enquêtes officielles sur les accidents sont en cours, Boeing ne pouvant livrer aucun de ses jets MAX tant que les régulateurs ne les auront pas déclarés sûrs. La société a enregistré sa plus grosse perte trimestrielle le mois dernier et a même averti qu’elle pourrait devoir arrêter complètement la production du MAX si les régulateurs ne soumettaient pas d’évaluation prochainement. Un certain nombre de compagnies aériennes ont réclamé une indemnisation pour les livraisons d’avions ayant échoué, tandis que la compagnie aérienne à bas coût saoudienne Flyadeal a été la première à annuler sa commande de 50 avions au profit d’un contrat avec Airbus, le rival de Boeing dans le domaine de la fabrication d’avions.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT