Le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodríguez, a déclaré que des opérations terroristes à grande échelle devaient être menées à partir de ce territoire dans les 15 prochains jours.

Jorge Rodríguez, ministre vénézuélien de la Communication, présente ses « preuves » selon lesquelles des attaques infructueuses contre le pays avaient été planifiées depuis le sol colombien.

« Le « gouvernement narcoparental », tel que le gouvernement d’Alvaro Uribe et le gouvernement d’Ivan Duque, commet en permanence, élève, invente de faux positifs afin de promouvoir ou de justifier les agressions contre des pays, des mouvements et des personnes », a déclaré Rodríguez.

Le politicien a souligné une série d’agents de l’immigration colombiens accusés par Caracas d’avoir autorisé le passage de personnes et de plusieurs artefacts, notamment des drones, pour perpétrer l’attentat frustré du président Nicolas Maduro et de son équipe en août 2018.

Un an après cette tentative infructueuse, Rodríguez avait désigné un responsable colombien connu sous le nom de Rayder Ruso – alias «Pico» – comme l’auteur logistique de l’opération. Par ailleurs, il a ensuite montré des photographies d’explosifs qui auraient été placés le 17 août au quartier général des forces vénézuéliennes d’action spéciale.

Selon le ministre, grâce à des informations de renseignement, un citoyen de nationalité double, portant le nom de famille Gomez Penaranda, aurait été capturé et aurait été chargé de placer des explosifs au palais de justice de Caracas. L’homme a été enregistré et a fourni des détails sur des attaques présumées infructueuses et sur des individus qui auraient participé aux opérations.

Selon cette personne, une organisation dirigée par un général vénézuélien, Cliver Alcala, recrute actuellement des personnes pour une opération appelée « Force of Freedom », qui sera utilisée pour renverser le président. Il a indiqué avoir pour cela trois camps en Colombie: à Maicao, Riohacha et la Sierra Nevada de Santa Marta.

Selon Jorge Rodríguez, « tout cela fait partie d’un plan qui se déroulerait en 15 jours », une période au cours de laquelle ils prévoyaient de mener des « attaques » majeures contre le peuple du Venezuela.

À cet égard, la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé par son compte Twitter que Caracas « présenterait à l’ONU des preuves convaincantes de la protection et la protection d’Ivan Duque aux groupes terroristes, entraînés et armés en Colombie pour, avec son consentement, attaquer notre ordre constitutionnel, en violation de la résolution 1373 du Conseil de sécurité ».

A son tour, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a expliqué que la République bolivarienne présenterait à l’ONU « des preuves précises (identité, emplacement des camps) de la protection » du président colombien auxdits terroristes.

