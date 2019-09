Le dirigeant des FARC, Seuxis Hernandez, mieux connu sous le nom de Jesus Santrich, a joué un rôle important dans une nouvelle déclaration faite au nom du secteur des armes et a accusé le président colombien Ivan Duque de trahir les accords de paix. Sputnik a obtenu exclusivement la vidéo de la déclaration et vous apporte les points les plus pertinents.

Exclusif: le chef des FARC, Jesus Santrich, fait une nouvelle déclaration et accuse Duque de trahison

C’est la deuxième déclaration des dirigeants historiques des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Cette fois, il a été interprété par Seuxis Pausias Hernandez Solarte, plus connu sous le nom de Jesus Santrich, en l’absence de Luciano Marín Arango, alias Ivan Marquez, qui a lu la première déclaration le 29 août dernier, ainsi que de Hernán Dario Velasquez, également connu sous le nom de Paisa.

Comme son compagnon Ivan Marquez l’a fait le 29 août, Santrich a annoncé « le début de la Seconde Marquetalia sous la protection du droit universel qui aide tous les peuples du monde à se soulever contre l’oppression ». Cela fait référence au lieu du soulèvement de 1964, le village de Marquetalia, où Manuel Marulanda Vélez et Jacobo Arenas ont commencé le combat et fondé les FARC.

Santrich a accusé le gouvernement d’Ivan Duque d’avoir trahi l’accord de paix de La Havane.

« [Ivan Duque] assure sans perdre de vue que ce qu’il n’a pas signé ne l’oblige pas, ignorant que l’accord a été signé avec l’État. De toute évidence, l’establishment n’a pas voulu respecter les principes qui régissent les négociations, le pacte sunt servanda et la bonne foi. L’État qui ne respecte pas ses engagements ne mérite pas le respect de la communauté internationale, ni de son propre peuple », a déclaré Santrich.

En outre, il a déclaré que son objectif « n’est pas le soldat ou le policier, l’officier ou le sous-officier respectueux des intérêts populaires, mais l’oligarchie », qu’il a accusée d’être « et corrompue, mafieuse et violente ».

« Dans notre décision, il ne faut pas continuer à nous tuer entre frères de classe afin qu’une oligarchie sans vergogne continue à manipuler notre destin et à s’enrichir de plus en plus, au détriment de la pauvreté publique et des dividendes de la guerre. D’où notre appel aussi aux membres de les forces publiques qui ont la douleur du peuple, de marcher ensemble pour leurs demandes et leur bonheur », a-t-il précisé.

« Sur cette route, nous chercherons immédiatement à coordonner nos efforts avec les guérillas de l’ELN et avec ces camarades qui n’ont pas encore plié les drapeaux de la patrie trémolane. »

Santrich parle de travailler pour un nouveau produit du gouvernement de transition constitué d’une « grande coalition de forces vives, de justice sociale et de démocratie qui appelle à un nouveau dialogue de paix ». Il a souligné qu’« il existe des outils pour continuer d’essayer une sortie concertée, en promouvant un processus constitutionnel ouvert visant à vaincre l’exclusion ».

La plus ancienne guérilla d’Amérique latine s’est terminée en novembre 2016, lorsque les dirigeants des FARC et des représentants des gouvernements ont signé l’accord de paix. Ce document a semé l’espoir de parvenir à la paix dans un pays qui a vécu un conflit pendant plus de 50 ans.

Après l’entrée dans la présidence d’Ivan Duque en août 2018, les ex-guérillas ont commencé à ressentir l’hostilité du nouveau gouvernement, qui considérait les accords de paix comme une concession excessive aux rebelles. Par ailleurs, les affrontements avec d’anciens rebelles et militants sociaux se sont multipliés, notamment dans les zones rurales.

Un an plus tard, le 29 août 2019, un groupe d’anciens rebelles des FARC a annoncé qu’il allait reprendre ses armes. Selon Ivan Marquez, au cours des trois années de paix, plus de 500 dirigeants communautaires ont été tués dans les communautés les plus pauvres du pays et 150 guérilleros sont morts dans l’indifférence de l’État.

Après le soulèvement, Ivan Duque a ordonné au bureau du procureur général de lancer un mandat d’arrêt contre les dissidents. Plus tard, le ministre colombien de la Défense, Guillermo Botero, a annoncé que neuf dissidents présumés de la guérilla avaient été tués.

Source : Sputnik News