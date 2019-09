Un législateur japonais frappé par un scandale dit que «la guerre est le seul moyen» de reprendre Takeshima

Le député Hodaka Maruyama (à gauche) rejoint les membres d’un groupe non partisan dirigé par Hidehisa Otsuji (deuxième à droite) lors d’une visite au sanctuaire Yasukuni, lié à la guerre, à Tokyo le 15 août, à l’occasion du 74e anniversaire de la capitulation du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. | KYODO

Un législateur indépendant qui a tiré le feu plus tôt cette année pour des remarques suggérant la nécessité pour le Japon de faire la guerre à la Russie afin de reprendre les îles sous contrôle de Moscou a affirmé de manière similaire que rien ne serait un conflit qui permettrait au Japon de reprendre les îlots controversés de Takeshima dans la mer du Japon.

Hodaka Maruyama, qui avait été renvoyé en mai par Nippon Ishin no Kai suite à ses propos russes, a rejoint samedi le groupe marginal NHK Kara Kokumin wo Mamoru To (Parti pour la protection du peuple contre NHK), saluant la réponse du gouvernement japonais à une visite à Takeshima par un groupe de législateurs de la Corée du Sud, où les îlots rocheux sont appelés Dokdo. Les îlots sont contrôlés par Séoul mais revendiqués par Tokyo.

« Le gouvernement a exprimé ses regrets, mais pense-t-il vraiment que Takeshima sera renvoyé par voie de négociations? », a écrit Maruyama dans un tweet. « La guerre n’est-elle pas le seul moyen de la récupérer? »

Maruyama a déclaré que « toutes les options » devraient être sur la table, y compris la prise de contrôle des îlots lors d’une « éventualité sur la péninsule coréenne » et le déploiement de troupes des forces d’autodéfense sur place pour « expulser les occupants illégaux ».

Dans sa réponse à la visite, le gouvernement japonais a déclaré samedi que les îlots faisaient « partie intégrante du territoire japonais à la lumière des faits historiques et du droit international » et que la visite des Coréens du Sud était « extrêmement regrettable ».

Maruyama, cependant, a mis en doute cette réponse.

«Allons-nous garder cette question pour toujours en essayant de négocier et en continuant d’exprimer nos regrets?» A-t-il écrit. «C’est ma question. C’est la fin du chemin pour notre pays défait.

La visite de samedi des législateurs sud-coréens a eu lieu après que Séoul ait organisé des exercices militaires à grande échelle autour de Takeshima la semaine dernière, Maruyama a fait écho à des commentaires similaires faisant allusion à l’utilisation d’actions militaires pour prendre le contrôle des îlots.

Ces mesures ont encore exacerbé les tensions suscitées par les problèmes de commerce et les problèmes historiques entre voisins asiatiques. Ils surviennent à un moment où les relations entre les deux pays ont chuté à leur point le plus bas depuis des années après une série de décisions de justice sud-coréennes ordonnant l’octroi d’une indemnité aux personnes qui se disent victimes de travail forcé sous le régime colonial japonais de la péninsule coréenne de 1910 à 1945 et la décision du Japon d’imposer des restrictions commerciales.

Maruyama a gagné en notoriété pour ses déclarations apparemment controversées, qui se sont poursuivies jusqu’à dimanche, avec des tweets critiquant la réaction de Tokyo face aux manifestations en cours en faveur de la démocratie et à la violence à Hong Kong.

Dans une série de messages, Maruyama a exhorté le gouvernement à ne pas « s’immiscer dans les affaires intérieures » de la Chine au-delà des préoccupations exprimées.

« De même, la Chine ne devrait pas s’immiscer dans les affaires intérieures du Japon, y compris dans le contenu de la législation et des visites au sanctuaire de Yasukuni », a-t-il écrit.

La célébrité initiale de Maruyama est venue en mai lors d’une visite dans l’une des quatre îles sous contrôle russe au large d’Hokkaido, lorsque le législateur – qui buvait beaucoup – a demandé au chef d’un groupe d’anciens résidents japonais: «Pensez-vous qu’il y a une quelconque alternative à la guerre (pour reprendre le contrôle des îles)?»

Maruyama, membre de la Chambre basse, a également fait d’autres remarques controversées au cours de son séjour sans visa, notamment en faisant allusion à son désir d’aller quelque part sur l’île où il pourrait avoir des relations sexuelles avec des femmes qui y vivent.

Il a ensuite fait face à une résolution du parti au pouvoir au Japon et des partis d’opposition demandant sa démission en tant que législateur, sans toutefois démissionner.

Jesse Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Japan Times