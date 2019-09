Perth dit Aye! Des milliers de personnes marchent pour l’indépendance à travers l’Écosse centrale

Image d’archives

Organisé par le groupe d’activistes « All Under One Banner », des nationalistes écossais de tout le pays se sont réunis samedi à Perth pour défendre le projet d’une Écosse indépendante dans une ville qui avait voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014.

Plus de 15 000 manifestants ont défilé samedi dans la ville de Perth dans le cadre d’une série de manifestations organisées à travers l’Écosse pour soutenir l’indépendance, selon les estimations de la police. Souvent qualifiée de «ville équitable» du pays, Perth avait initialement voté contre l’Indépendance de l’Écosse en 2014, lorsque Westminster a donné à la population écossaise l’occasion de voter pour l’avenir de leur pays.

La manifestation de samedi a débuté à 13h00 au Seven Acres Park, à l’ouest de la ville, avant de commencer sa procession de cinq kilomètres autour du centre-ville. La marche a attiré un large éventail de formes de protestation pacifiques, de bonne humeur et imaginatives.

Parmi une mer de saltires bleus et blancs, symbole longtemps associé au nationalisme écossais, les drapeaux catalans volaient aussi haut pour rendre hommage aux manifestations d’autodétermination nationale à travers le monde.

© Sputnik / Alex South Marche pour l’indépendance écossaise: une bannière de l’agence SNP plane au-dessus d’un grand saltire portant l’inscription «End London Rule» ci-dessus

Des slogans attaquant le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson et la probabilité grandissante d’un «No Deal Brexit» – une perspective qui reste profondément impopulaire après que l’Écosse ait voté pour rester dans l’Union européenne en 2016.

© Sputnik / Alex South All Under One Banner est un regroupement de groupes indépendantistes écossais ayant organisé des marches à Aye, Aberdeen et Perth.

Les manifestants indépendantistes ont déclaré que les principales raisons pour lesquelles ils étaient dans la rue étaient leurs inquiétudes quant à l’avenir de la prochaine génération.

« Nous avons eu des difficultés récemment, ainsi que de nombreuses autres personnes en Écosse. Je souhaite une meilleure qualité de vie pour moi et mes enfants, qui irons de l’avant dans l’avenir », a déclaré John, un manifestant qui n’a pas donné son nom de famille.

« Je suis retourné [en Écosse] de Londres l’année dernière après 20 ans d’absence. À l’origine, je ne trouvais pas de travail en Écosse, mais je suis revenu pour me battre pour mon avenir et celui de mes enfants », a remarqué une autre manifestante, Linda.

Malgré la forte participation des manifestants, la couverture par les principaux médias, tels que la BBC, était minime ; soulignant la position du radiodiffuseur à l’égard de l’indépendance écossaise – une position qui a été maintes fois critiquée comme « partial » et « manquante » par beaucoup.

Parmi les sons de percussions, de cornemuses et de chants variés sur l’indépendance et le traitement du Brexit par la Grande-Bretagne; une autre manifestation se déroulait à côté des manifestants indépendantistes.

© Sputnik / Alex South Une manifestation contre l’indépendance écossaise à Perth, en Écosse

Une organisation pro-syndicaliste appelée «Une force pour le bien» a organisé une contre-manifestation contre la montée du nationalisme écossais et les récentes manifestations pour l’indépendance dans les villes d’Ayr et d’Aberdeen. En dépit de la polarisation de la politique des groupes, les deux manifestations ont été pacifiques et sans problèmes entre les groupes rivaux.

© Sputnik / Alex South La police bloque les routes qui traversent la ville écossaise de Perth alors que les manifestants défilent sur une distance de 3 miles lors d’une manifestation pour l’indépendance

Malgré la contre-manifestation, il semble que très peu de choses suffiront à réprimer le sentiment nationaliste naissant en Écosse.

Selon des sondages récents, le soutien à l’indépendance écossaise est à son plus haut niveau et la manifestation à Perth ne fera que renforcer le rôle du Premier ministre Nicola Sturgeon, qui aurait engagé vendredi des pourparlers avec le parti travailliste britannique pour bloquer les projets d’une grande élection générale de Boris Johnson avant le prochain sommet européen du 17 octobre.

Johnson a déclaré à plusieurs reprises qu’il était opposé à l’idée d’un second référendum sur la souveraineté de l’Écosse, estimant que le Royaume-Uni devrait rester uni en tant qu’union politique, économique et culturelle, un point de vue partagé par la majorité du parti conservateur.

Cependant, avec le parti travailliste britannique, les choses ne sont pas aussi claires. En août, le chef de l’opposition, Jeremy Corbyn, a rallumé les espoirs des nationalistes écossais en s’exprimant dans la ville écossaise de Dunfermline dans le cadre d’une visite de trois jours au nord de la frontière. Le leader du parti travailliste a déclaré qu’il n’autoriserait pas un référendum sur l’indépendance de l’Écosse « au cours des années de formation » d’un gouvernement travailliste, mais a déclaré qu’il ne bloquerait pas un nouveau scrutin à une date ultérieure s’il disposait d’un mandat « légitime et nouveau ».

En conséquence, l’avenir de l’indépendance écossaise semble en suspens pour le moment, en dépit de sa popularité croissante parmi le peuple écossais. Pour le moment, le sujet repose sur la durée du gouvernement de Boris Johnson et sur l’issue des prochaines élections générales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News