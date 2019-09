Nissan évince le PDG Hiroto Saikawa sur le scandale de paye alors que l’agitation du constructeur automobile s’intensifie

Hiroto Saikawa, président-directeur général de Nissan Motor Co., tient lundi une conférence de presse au siège du constructeur automobile à Yokohama. | BLOOMBERG

Moins d’un an après la chute dramatique de Carlos Ghosn, Nissan Motor Co. perd un autre leader.

Le conseil d’administration a demandé lundi au directeur général, Hiroto Saikawa, de se retirer dans un délai de sept jours. Il sera remplacé par Yasuhiro Yamauchi, chef de l’exploitation, jusqu’à la nomination d’un remplaçant permanent d’ici fin octobre.

Alors que Saikawa est touché par un scandale sur les excédents de rémunération, le constructeur se trouve en territoire familier, confronté à des interrogations sur sa gouvernance d’entreprise et son avenir incertain. Dans les mois qui ont suivi l’arrestation de Ghosn – le titan de l’auto qui a dirigé Nissan pendant deux décennies – pour avoir prétendument sous-déclaré sa propre indemnisation et détourné des fonds, Nissan a eu du mal à se relever.

Sous le règne de Saikawa, il a distancé Nissan de son prédécesseur plus grand que nature, tandis que les bénéfices se détérioraient et que les relations avec le principal actionnaire, Renault SA, se détérioraient au point qu’une méga fusion avec Fiat Chrysler Automobiles NV s’était effondrée.

Le prochain PDG de Nissan fera face au défi de redresser un navire en désarroi à un moment sensible, les constructeurs automobiles mondiaux s’empressant de se positionner pour le prochain âge des véhicules électriques et des voitures de course.

Les pressions sur Saikawa se sont intensifiées après que la semaine dernière, des rapports selon lesquels lui et d’autres dirigeants de Nissan recevaient une rémunération supérieure à celle à laquelle ils avaient droit, portaient un dernier coup dur au PDG en difficulté. Parmi les retombées de la perte d’un leader qui a dominé toute la société depuis une génération, Nissan a également été confronté à des profits sans précédent et à des suppressions d’emplois, alors que les ventes de voitures ralentissaient au niveau mondial.

«J’aurais dû clarifier, tout régler et laisser le relais à un successeur, mais je ne peux pas tout finir», a déclaré Saikawa aux journalistes tard lundi, vêtu de sa chemise et de sa veste blanches sans cravate.

Le condamné à vie de Nissan, âgé de 65 ans, a trahi peu d’émotions alors qu’il était assis seul et qu’il répondait aux questions après que le jury eut fini d’expliquer son départ. « Je voulais arranger les choses et démissionner. »



Le comité de nomination du conseil choisira le prochain PDG parmi une dizaine de candidats, a déclaré le directeur principal, Masakazu Toyoda.

Les perspectives incluent des non-Japonais, des femmes et des personnes de Renault, partenaire de Nissan dans une alliance mondiale de constructeurs automobiles incluant Mitsubishi Motors Corp.

Renault et son principal investisseur, le gouvernement français, ont refusé de commenter la démission de Saikawa.

Une enquête interne de Nissan a révélé que Saikawa avait été surpayée de 96,5 millions de yens via des droits à la plus-value des actions, soit 47 millions de yens après impôts. Dans le cadre de ce plan, les administrateurs reçoivent un bonus si le cours de l’action de la société affiche un rendement supérieur à celui fixé. On pense également que d’autres dirigeants ont reçu une rémunération excédentaire.

L’enquête a estimé que la somme des montants payés et non payés liés à une inconduite de Ghosn et de Greg Kelly, ancien haut dirigeant qui avait été arrêté avec le président en novembre, était d’environ 35 milliards de yens. L’avocat de la défense de Ghosn a répondu par une déclaration qualifiant la position de Nissan d’incohérente, de contradictoire et d’inconsistante, ajoutant que M. Ghosn continuerait à se battre contre les affirmations qu’il considérait sans fondement.

Bien que le leadership de Saikawa soit sous surveillance depuis l’arrestation de Ghosn pour des crimes financiers présumés, il a été reconduit dans ses fonctions de PDG par les actionnaires de Nissan plus tôt cette année. En juin, Saikawa a déclaré qu’il devrait être tenu pour responsable de l’instabilité provoquée par la chute de Ghosn et qu’il souhaitait que la société accélère la recherche de son remplaçant.

La question des excédents de rémunération est apparue pour la première fois après que Kelly ait accusé Saikawa dans une interview au magazine d’avoir reçu une indemnité indue. Nissan ne considère pas que l’excédent de paiement a enfreint les lois. Saikawa a nié avoir ordonné le paiement, affirmant que l’affaire avait été mal gérée par le personnel.

C’est un tournant ironique pour Saikawa, qui est passé du statut de protégé de Ghosn au visage public des accusations portées contre lui. Le PDG de Nissan a comparu devant les médias internationaux quelques heures à peine après l’arrestation de l’ancien président le 19 novembre pour dénoncer son comportement, décrivant son «indignation» et son «désespoir» face à la conduite de son ancien patron.

À l’instar de Saikawa, certaines des accusations portées contre Ghosn sont liées au paiement. L’ancien président est libéré sous caution et devrait faire l’objet d’un procès à Tokyo l’année prochaine, accusé d’avoir omis de révéler l’indemnisation de Nissan, d’avoir répercuté les pertes commerciales sur le constructeur automobile et d’avoir réorienté l’argent de la société sur ses propres comptes. Ghosn nie toutes les allégations.

Le mandat de Saikawa en tant que PDG de l’une des icônes de la fabrication automobile au Japon a été marqué par une série de faux pas.

Quelques mois seulement après avoir pris ses fonctions en avril 2017, Saikawa a été critiqué pour ne pas s’être suffisamment incliné lorsqu’il s’est excusé pour avoir utilisé des travailleurs non certifiés pour autoriser l’inspection de voitures nouvellement construites. Les appels à sa démission par les médias japonais ont été amplifiés après qu’il ne s’est pas présenté à une conférence de presse pour traiter de la falsification des données d’émission.

La détérioration des activités de Nissan aux États-Unis d’Amérique – une source de tension entre Ghosn et Saikawa avant la chute du président – s’est poursuivie cette année. Saikawa a accusé Ghosn de chercher à accroître à tout prix sa part de marché aux États-Unis d’Amérique, notamment en augmentant ses incitations et en augmentant les ventes de son parc.

La détérioration des relations entre Nissan et Renault depuis l’arrestation de Ghosn et la fusion avortée avec Fiat Chrysler ont accentué la pression. Les tensions de longue date entre les deux constructeurs sur le contrôle de l’alliance ont éclaté au grand jour après l’arrestation de Ghosn et ont empiré lorsque le nouveau président de Renault, Jean-Dominique Senard, a poursuivi l’accord avec Fiat sans le dire à Nissan.

Saikawa a débuté chez Nissan après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Tokyo en 1977. Il a passé l’essentiel de sa carrière dans le service des achats, une fonction essentielle dans toute entreprise, mais particulièrement chez un constructeur automobile, car les achats pouvant représenter jusqu’à deux tiers du coût des ventes.

Il a siégé au conseil d’administration de Renault, principal actionnaire de Nissan, entre 2006 et 2016. Durant cette période, l’alliance a subi les pressions de l’État français, qui avait accru sa participation dans Renault sans en informer Ghosn.

Saikawa a dirigé les négociations de Nissan avec Renault et le gouvernement français en 2015 pour remédier à un déséquilibre qui laissait le constructeur japonais sans droit de vote pour sa participation dans le constructeur français. Une crise a été évitée après que le gouvernement français se soit engagé à ne pas s’immiscer dans la gouvernance de Nissan.

Depuis l’arrestation et la destitution de Ghosn en tant que président, Saikawa a dirigé une refonte globale de la gouvernance de Nissan, notamment en faisant davantage appel à des administrateurs externes. Il a continué à mener les négociations sur le rééquilibrage des liens capitalistiques avec Renault avant sa démission.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Japan Times