Une équipe multinationale de scientifiques a fait une découverte surprenante, une première mondiale en Russie, qui pourrait changer la vie de dizaines de millions de personnes: ils ont accidentellement identifié un mécanisme pour neutraliser le virus VIH.

À l’origine, l’équipe de scientifiques russes, suisses, britanniques, américains et finlandais mettait au point des hétérocycles polysulfur pour lutter contre le cancer quand ils ont soudainement compris que les implications du mécanisme du médicament étaient bien plus importantes que prévu.

«Dès le début, l’étude la plus prometteuse de l’étude nous a semblé d’étudier l’activité anticancéreuse de cette classe de composés, mais il est apparu de façon inattendue que ces composés pouvaient également avoir une activité élevée et sélective contre le virus de l’immunodéficience féline, qui analogue le plus proche du virus de l’immunodéficience humaine », a déclaré Rakitin.

Un communiqué de presse de l’Université d’État du Sud de l’Oural (SUSU) affirme que cette découverte pourrait ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de médicaments antiviraux pouvant être utilisés pour de nombreuses maladies.

«L’importance des résultats est que les mêmes médicaments peuvent être utilisés pour différents types de maladies (cancer, VIH, etc.)», a déclaré Oleg Rakitin, docteur en chimie et professeur à SUSU.

Le mécanisme qui neutralise le VIH consiste essentiellement à extraire l’atome de zinc des molécules du virus, ce qui les désactive et rend le virus inerte.

Tout au long de la recherche, l’équipe a découvert des médicaments à la fois antiviraux puissants, mais qui n’empoisonnaient pas les cellules saines ordinaires, réduisant ainsi les dommages collatéraux causés à la «terre brûlée» par de nombreux patients prenant de puissants médicaments antiviraux.

Le VIH est une maladie auto-immune dégénérative qui rend les patients vulnérables à de nombreuses infections opportunistes et à de nombreux cancers, ce qui réduit considérablement leur espérance de vie.

Selon les dernières données, 37,9 millions de personnes vivaient avec le sida dans le monde en 2018. Quelque 23,3 millions d’entre eux étaient sous traitement antirétroviral. Les nouvelles infections à VIH ont diminué de 40% depuis le sommet atteint en 1997.

