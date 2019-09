Russie-Ansarallah, des S-400 de la discorde?

Système de défense antiaérien russe S-400. ©AFP

Depuis le 14 septembre, aucun armement n’est aussi discrédité que les Patriot. L’une des plus grandes raffineries du monde a stoppé de fonctionner en l’espace de quelques minutes après avoir été prise pour cible d’une spectaculaire frappe au drone en essaim. C’est heureux pour l’axe de la Résistance qui a secoué les fondements même du concept de guerre tel que défini par les USA et Cie, c’est heureux pour la Russie qui réussit, grâce à Ansarallah à prouver à quel point il est faux de se fier à l’industrie d’armement US. Mais est-ce bon de faire promotion des batteries de missiles S-300 ou S-400 en évoquant la perspective d’une « défense saoudienne face aux missiles d’Ansarallah »?

En réaction à l’offre de M. Poutine faite en plein point de presse aux côtés de ses homologues iranien et russe, le président du Comité suprême révolutionnaire yéménite est revenu sur la proposition du président russe à l’Arabie saoudite pour acheter des S-300 ou S-400. Le président du Comité suprême révolutionnaire yéménite, Mohammed Ali al-Houthi, a salué les déclarations de lundi 16 septembre du président russe en soutien au Yémen. Par contre, il a sérieusement réagi à sa proposition concernant l’achat par l’Arabie saoudite des systèmes de défense russes.

Le président russe Vladimir Poutine a dit, lundi à la réunion d’Ankara, que la crise yéménite était une tragédie humanitaire et a appelé à sa solution via le dialogue. Il a pourtant proposé au royaume saoudien d’acheter à la Russie des systèmes S-300 ou S-400 pour protéger ses infrastructures.

Or, le président du Comité révolutionnaire yéménite a écrit mardi sur Twitter:

« Nous remercions le président russe pour avoir décrit la crise humanitaire dont l’agression saoudo-américano-britannique est responsable. Nous remercions aussi son appel d’aide au Yémen ainsi que sa disponibilité pour nous aider. Mais tant qu’il aide les Saoudiens avec la vente d’armes, l’acheminement de la nourriture au Yémen ne servira à rien », a-t-il aussi posté.

Interrogé sur la récente attaque d’infrastructures pétrolières saoudiennes, revendiquée par Ansarallah, lors du sommet d’Ankara le 16 septembre, Vladimir Poutine a fait référence à la sourate 3 Al-Imran, verset 103 du livre saint de l’islam. «Je ne peux pas ne pas me souvenir des paroles du Coran : « Souvenez-vous de la miséricorde d’Allah. Allah a pacifié vos cœurs et a fait de vous des frères »», a entamé le président russe.

«Vous êtes frères par sa miséricorde. Et ce qui sépare les gens et débouche sur des conflits doit passer à l’arrière-plan. Il faut préserver cette proximité spirituelle au premier plan et c’est le Coran [qui dit] qu’il faut rejeter toute violence pour protéger sa famille, son pays», a ensuite poursuivi Vladimir Poutine avant de préciser son point.

«Il faut que les autorités saoudiennes prennent leurs responsabilités et qu’elles suivent les préceptes du Coran. Mais elles peuvent aussi acheter des systèmes antiaériens à la Russie de la même manière que l’Iran l’a déjà fait en achetant les systèmes de missiles russes S-300, et de la même manière que la Turquie l’a déjà fait en achetant les systèmes de missiles russes S-400», a-t-il ajouté.

Les Yéménites reprochent aux conseillers du président russe d’avoir choisi et inclut un verset où il est question de la guerre entre Musulmans et Mécréants alors que la guerre au Yémen se déroule entre Saoudiens et Yéménites, tous des musulmans. Leur critique vise aussi cette partie du discours du président russe qui appelle l’Arabie saoudite, pays agresseur par excellence, à se défendre face au peuple yéménite, lui en situation de défense absolu.

Source: Press TV