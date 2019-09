Zoom Afrique du 18 septembre 2019 – AFRICOM veut aussi les ressources naturelles

Sahel: l’AFRICOM emboîte le pas à Barkhane

Les exportations du Gabon vers la France se sont chiffrées à 84 millions d’euros (plus de 55 milliards de FCFA) au premier semestre 2019, selon la direction générale du Trésor français.

Certes, sur la période, on constate une baisse de 7,5 % en valeur absolue par rapport à l’année dernière (90 millions d’euros). Mais en volume, la hausse des exportations est sensible : plus 33 % en 2019 par rapport à 2018.

Les achats français d’hydrocarbures et de manganèse qui représentent 56 % des exportations ont fortement augmenté (+ 68,3 %, à 47,2 millions d’euros).

De même que les importations françaises de bois (placages – déroulés) : près de 20 % de hausse environ, à 32,5 millions d’euros, et ce, en dépit des difficultés logistiques rencontrées en début d’année et résolues depuis (blocage du port, arrêt des exportations de bois pendant trois mois suite au scandale de l’exportation illégale de kévazingo).

Au total, le pétrole, le manganèse et le bois représentent encore, certes, plus de 95 % des importations de la France en provenance du Gabon. Mais à terme, les choses pourraient changer, le Gabon ayant entrepris de diversifier son économie et de monter en gamme afin de transformer davantage localement pour pouvoir exporter plus de produits à valeur ajoutée.

Même si ces dernières années, les partenaires commerciaux du Gabon se sont grandement diversifiés (Chine, Inde, Turquie, Russie…), la France est toujours là. Ce qui fait que la campagne médiatique contre les sociétés chinoises a réussi, sauf que Pékin a trouvé une alternative en Gambie. Le Gabon cherche a avoir des relations commerciales gagnant-gagnant et ne compte pas laisse les pays européens venir se servir comme bon leur semble, et certaines sociétés occidentales, comme Veolia, ont fait les frais du changement d’approche de Libreville.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, fais une grande tournée ces derniers. Après un voyage au siège du FMI à Washington, le 39e sommet de la SADC, lors duquel il a sollicité l’aide de la SADC afin d’éradiquer les groupes armés moyennant un arrangement, en précisant bien que la RDC regorge de ressources naturelles. D’ailleurs, les populations congolaises se demandent encore pourquoi le président sollicite l’aide de l’extérieur alors que la MONUSCO est là. Quel est le rôle de la MONUSCO dans leur pays alors que les groupes armés sont toujours là et continuent les tueries pratiquement au nez de la MONUSCO ?

Comme si cela ne suffisait pas, le président Tshisekedi ­se rend maintenant en Belgique et renoue des liens avec l’ancien colon de la RDC. Ce mardi le président congolais a d’abord été reçu avec les honneurs militaires par le Premier ministre Charles Michel. Les deux pays ont signé quelques textes symboliques pour la reprise de la coopération avant que le chef de l’État de RDC soit reçu par le roi des Belges.

­Selon le site RFI, il y aurait une volonté de part et d’autre de montrer qu’une certaine page est tournée, alors que sur les dernières années de la présidence de Joseph Kabila, les deux pays étaient à couteaux tirés. En effet, sous la présidence de Joseph Kabila, Kinshasa avait expulsé les officiers belges et suspendu la coopération militaire. Des consulats avaient été fermés et la Belgique avait ouvertement réorienté son aide au pays vers la société civile. L’Union européenne avait fait de même, mais sans le dire ouvertement.­­­

Le chef de l’Etat congolais espère en tout cas que la Belgique lui servira de porte d’entrée pour relancer la coopération avec l’Union européenne.

C’est en partie pour revenir sur ces différents accrocs que le président Tshisekedi et le Premier ministre Charles Michel ont signé plusieurs documents ce mardi matin.

Trois textes au lieu des quatre prévus initialement. Celui sur la reprise de la coopération militaire est toujours en cours de négociations. Il faut plus de réunions de planification, explique la présidence congolaise. Ce qui n’est pas sans créer de la déception chez ses interlocuteurs belges.

Pour la Belgique, la page n’est pas encore tournée,affirme le vice-premier ministre belge en charge de la coopération, Alexander de Croo, avant la rencontre. Le programme de coopération en cours avec la RDC n’est en effet qu’un programme de transition, en attendant la formation d’un nouveau gouvernement belge. Surtout, dit le ministre, en attendant que le gouvernement congolais fasse lui-même la preuve de sa volonté d’améliorer les conditions de vie des Congolais. Ce qui fait que Bruxelles attend beaucoup plus de concessions de la part du président congolais.

Les raisons qui ont poussé l’ancien président Joseph Kabila a rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, est aussi en partie la code minier, mais surtout, il voyait que les ingérences devenaient telles dans les affaires du pays, que Bruxelles voulait entre autres préparer un coup d’État. Ce qui fait que les relations se sont dégradées.

RFI continue en affirmant que pour Felix Tshisekedi, cette visite est importante à plus d’un titre. Le chef de l’Etat congolais l’a dit aux entrepreneurs belges, il espère que ce rapprochement avec la Belgique lui offrira une « porte d’entrée » pour la reprise de la coopération avec l’Union européenne. Car comme la Belgique, l’UE avait fait le choix sous la présidence de Joseph Kabila de réorienter son aide vers la société civile, au détriment de l’Etat congolais, au vu de la dégradation de la situation politique. Cela dit, cette visite n’a pas fait que des heureux parmi la population congolaise. Beaucoup contestent encore la validité du scrutin présidentiel, d’autres ne veulent pas renouer avec les pays qui ont des projets néocoloniaux. Les avis divergent au sein de la population congolaise, et aussi au sein de la diaspora. D’ailleurs, des dizaines de Congolais ont tenté de manifester avant d’être repoussés par la police belge, loin de tout site officiel. Ils reprochent à la Belgique de recevoir le président Félix Tshisekedi alors que son élection était contestée. Tout le monde le sait maintenant, que le rôle de la diaspora africaine vivant en Occident peut être manipulé et que les sources de déstabilisation ­des pays africains commencent par là. La population congolaise ne veut plus des massacres, des guerres, des ingérences étrangères, dans leur pays. Il cherche à vivre en paix et à ce que la communauté internationale cesse d’exploiter le pays.

En tournée ouest-africaine, le général Stephen Townsend commandant de la force américaine en Afrique a choisi le Mali comme première destination ce 16 septembre.

Cette visite a été l’occasion de rencontrer les dirigeants maliens et de discuter de l’évolution de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel. L’Ambassadeur des États-Unis, Dennis B. Hankins, et une délégation de hauts responsables de l’armée américaine ont accompagné le commandant pour rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta afin de discuter de la lutte contre le terrorisme, du leadership régional et de la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali.

­­­Au cours de sa visite, le général Townsend et sa délégation ont également rencontré des responsables militaires maliens et des partenaires internationaux, y compris des dirigeants du G5 Sahel. Le général Townsend a rappelé l’intérêt de l’armée américaine de renforcer les institutions de défense afin d’aider les forces maliennes à booster leurs capacités en matière de protection et de sécurité de la population.

­« La situation sécuritaire au Sahel préoccupe clairement les États-Unis. Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique continuera de soutenir les efforts internationaux visant à réduire la capacité des organisations extrémistes violentes à mener des attaques violentes au Mali, ainsi que ceux visant à perturber et à neutraliser leurs réseaux », a déclaré le général Townsend. « Nous croyons fermement en notre partenariat et espérons renforcer notre coopération pour aider le Mali à apporter la sécurité et la stabilité à ses citoyens et à la région. »

L’assistance civile et militaire du gouvernement des États-Unis au Mali est conçue pour lutter contre les facteurs d’instabilité et d’extrémisme par le biais de partenariats visant à améliorer la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et la gouvernance. Les États-Unis contribuent à la lutte antiterroriste au Mali en formant les forces de sécurité à faire face aux urgences et en renforçant les institutions militaires maliennes afin d’améliorer les procédures judiciaires, les structures administratives de recrutement et la formation des officiers.