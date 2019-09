Zoom Afrique du 19 septembre 2019

Dans ce numéro de Zoom Afrique :

L’actualité en Afrique :

Cameroun : exit Bolloré du port de Douala ;

Ouganda : le gouvernement fait pression sur les compagnies pétrolières dans le pays ;

Les réseaux électriques de l’Afrique australe et orientale seront interconnectés d’ici trois ans.

Les analyses de la rédaction :

Burkina Faso : l’effet domino des manifestations maliennes

Les manifestations de la résistance au Mali ont eu un effet domino en Afrique de l’Ouest.

Une manifestation d’environ 2 000 personnes s’est tenue le 17 septembre dans la capitale burkinabée Ouagadougou. Les manifestants se réunissent et ont montré leur colère après l’appel de l’UAS (Unité d’action syndicale) et d’autres organisations de la société civile lundi matin.

L’objet de cette manifestation, c’est la crise sécuritaire, sociale et économique que le pays traverse actuellement et depuis longtemps. Les personnes mobilisées disent « non à l’insécurité, non aux exactions et à la stigmatisation des ethnies ».

Peu après le commencement de la manifestation, les forces de l’ordre sont intervenues pour repousser la marche des manifestants en recourant à du gaz lacrymogène. Elles ont justifié leur acte par le fait que les dirigeants de cette manifestation n’ont pas obtenu une autorisation auprès des responsables. Suite à cette intervention, plusieurs personnes ont été blessées par des tirs de projectiles. Les organisateurs ont dit qu’ils poursuivraient leur mouvement même s’il y a toujours des obstacles sur la route.

Une méthode qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle utilisée en France contre les Gilets jaunes.

Cela dit, les Burkinabés ne sont pas prêts à arrêter de manifester. En effet, les populations sahéliennes ressentent un ras-le-bol généralisé quant aux ingérences étrangères dans leur pays. Au Mali, les manifestations pour la réhabilitation des routes montraient aussi ce ras-le-bol. Les routes sont en piteux état à cause des nombreux bombardements et opérations militaires effectués par les troupes militaires d’occupation et aussi les attaques terroristes. La destruction des routes vise surtout à isoler les villes et villages, ce qui permet entre autres aux terroristes de lancer leurs attaques contre les populations. Le nord du Burkina Faso subit le même scénario, surtout avec les propos du commandant de l’AFRICOM lors de sa visite au Burkina, à savoir laisser le Burkina livré à lui-même face aux attaques terroristes en affirmant que les forces étrangères ne doivent pas intervenir, ce sont les forces de défense nationale qui doivent se charger de la sécurité de leur propre pays. Alors, pourquoi sont-elles encore présentes sur place ?

Quoi qu’il en soit, cette insécurité pèse sur le dos de la population burkinabée et même sahélienne. Les manifestations ont un effet boule de neige, et les populations ne sont pas près de s’arrêter. En effet, si l’Occident arrête d’empêcher les armées nationales africaines de se développer, les pays pourront redécoller. Les ingérences et les plans néocoloniaux de reconquête de l’Afrique par l’administration Trump ont toujours du mal à se mettre en place, car les populations africaines résistent et défendent leur unicité et la souveraineté de leur pays.

Le nouveau coup français pour récupérer la RCA

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France ferait pression en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des « États soutenant le terrorisme », à l’occasion d’une visite à Khartoum ce lundi 16 septembre.

Lors de cette visite, la première du genre de la part d’un haut diplomate français en plus d’une décennie, Jean-Yves Le Drian a également plaidé pour la réintégration du Soudan à la communauté internationale.

­Le déplacement de Jean-Yves Le Drian intervient alors que le Soudan est entré dans une période de transition après la chute d’Omar el-Béchir, le 11 avril.

« Nous allons user de notre influence pour que le Soudan soit retiré de cette liste » américaine, a indiqué le ministre français lors d’une conférence de presse avec son homologue Asma Mohamed Abdallah, la première femme à occuper ce poste au Soudan.

Cela permettrait « une relation nouvelle [du Soudan] avec les institutions financières […]. Les engagements pris, la manière dont l’armée a perçu son rôle pendant cette période, tout cela va dans le sens d’une sortie du Soudan de cette liste », a-t-il répondu.

Cette visite pourrait avoir un lien avec la perte d’influence de la France chez le voisin centrafricain. En effet, de nouveaux affrontements entre milices ennemies ont fait une vingtaine de morts ce samedi 14 septembre à Birao, une ville du nord-est de la Centrafrique proche de la frontière soudanaise. Selon RFI, certaines sources parlent d’une offensive du FPRC pour reprendre la ville. Ce dernier dément, affirmant avoir riposté contre une nouvelle attaque de ses positions en périphérie de Birao. Cette mise en scène viserait directement les efforts entrepris par le gouvernement de Toudera afin de restaurer la paix, mais aussi, remettre par la même occasion la présence russe en question.

Depuis la visite du président centrafricain à Paris pour demander la levée de l’embargo sur les armes, le média mainstream français a relayé un article en affirmant que « l’assouplissement de l’embargo de l’ONU sur les armes à destination de la Centrafrique est une victoire symbolique pour Bangui. Mais il ne devrait pas bouleverser la donne à court terme entre l’armée et la multitude de groupes rebelles qui contrôlent plus des deux tiers du pays ».

De plus, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté à l’unanimité pour autoriser à nouveau la livraison d’armes d’un calibre inférieur ou égal à 14,5 mm aux forces centrafricaines. Donc ce geste est plus un jeu du « m’as-tu-vu » comme la livraison des 1 400 fusils d’assaut, sans aucun chargeur ni munition. Les armes lourdes continueraient d’être acheminées vers la Centrafrique depuis le Soudan afin de continuer la mise en place d’un projet visant à provoquer de l’instabilité et de l’insécurité en Centrafrique.

Le Quai d’Orsay tente donc de créer des scénarios en vue de redorer son blason aux yeux de la population centrafricaine, car c’est surtout elle qui est contre la présence française sur son territoire à cause de la mauvaise image qu’elle a véhiculée avec des violences contre les populations et des affaires de viols classés sans suite par les instances internationales. Si les tentatives de Paris sont vouées à l’échec, c’est pour la simple et bonne raison que la population et le gouvernement centrafricain restent soudés, ce qui complique les plans de déstabilisation des Occidentaux.

Côte d’Ivoire : meeting géant de l’alliance anti-Ouattara

Plusieurs milliers de personnes ont assisté samedi à Abidjan à un meeting politique réunissant pour la première fois les deux principaux partis d’opposition en Côte d’Ivoire, le FPI et le PDCI, ce qui montre que l’alliance anti-Ouattara est bien en place. Analyse du géopoliticien Luc Michel.

Source: Press TV