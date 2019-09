C’est dans les chiffres – comment la durabilité soutiendra la croissance et le développement à long terme de l’Afrique

Pour obtenir plus d’investissements, l’Afrique doit se concentrer sur la durabilité.

Image: Sergey Pesterev / Unsplash

L’Afrique est prête. L’Afrique possède quelques entreprises dont la croissance est la plus rapide au monde. Chaque région du continent a quelque chose à offrir, que ce soit des ressources naturelles ou du capital humain. Le continent fourmille de jeunes qui souhaitent ardemment en faire un leader mondial précieux et diversifié. Mais pour de nombreux investisseurs internationaux, l’Afrique représente toujours un risque.

Les modèles commerciaux et les structures n’ont pas encore mis en œuvre des valeurs durables pour assurer la sécurité de la contribution des partenaires d’investissement mondiaux ainsi que l’autonomisation des générations futures. Bien que le talent soit exponentiel en Afrique, les systèmes et les institutions ont besoin de soutien.

De même, alors que certains pays et entreprises africains comptent parmi les pays à la croissance la plus rapide au monde, leurs attitudes vis-à-vis des impératifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne se sont pas développées au même rythme.

Le continent occupe néanmoins une position enviable sur un point important: 60% de la population a moins de 25 ans et 41% est âgée de moins de 15 ans. Cela est significatif car les attitudes à l’égard des principes ESG sont souvent motivées par les jeunes générations, qui veulent courir, travailler pour et investir dans des entreprises qui ont un « but » apparent.

Les investisseurs recherchent des entreprises ayant des stratégies durables à long terme. Ces entreprises sont récompensées pour leur approche en attirant les meilleurs talents et en gagnant la plus grande part du marché, établissant ainsi les normes à suivre pour les autres. Ce sont les entreprises les plus susceptibles de réussir, en Afrique et ailleurs dans le monde.

Les données ESG gagnent en importance, car les investisseurs accordent une grande importance à la transparence, en particulier dans un environnement où les opportunités s’accompagnent d’incertitudes plus grandes, voire de controverses. En Afrique, les données ESG permettent de clarifier la prise de décision pour les investisseurs étrangers et locaux.

Il existe de nombreux exemples d’individus sur le continent qui ont identifié des problèmes et mis au point des solutions dans leurs communautés – des panneaux solaires éclairant la nuit aux systèmes de paiement mobiles permettant aux employeurs de payer les employés directement et aux personnes d’envoyer de l’argent à leurs proches dans les zones rurales. Avec les outils pour formuler des solutions, les Africains ont la capacité et la volonté non seulement de résoudre leurs problèmes, mais aussi de créer des activités rentables. Mais le défi ne concerne pas seulement les problèmes et les solutions d’aujourd’hui; il s’agit également des problèmes de demain – et en particulier de la durabilité.

Les données disponibles publiquement sur les entreprises africaines montrent que l’Afrique a encore beaucoup à faire pour gérer les ressources de manière durable, pour développer des modèles de gestion qui reconnaissent la valeur de tous les membres de la population active et pour développer des modèles commerciaux qui tiennent les Africains responsables de leurs principes ainsi qu’à leurs communautés.

Chez Refinitiv, nous traçons la tendance d’un leadership durable accru devenant de plus en plus essentiel pour développer des investissements durables. Nos clients Wealth and Asset Management exigent des données sur les entreprises qui suivent, mesurent et rendent compte de leurs opérations non financières de la manière la plus transparente possible.

Tandis que les investisseurs recherchent des investissements plus durables, ils cherchent à identifier des preuves tangibles, comparables, factuelles et basées sur les données pour orienter les décisions d’investissement. Plus les économies et les entreprises africaines prospéreront, plus il sera crucial de gérer les ressources de manière responsable et durable, de traiter les personnes de manière équitable et de suivre l’impact de toutes les opérations et activités non financières.

En tant que fournisseur de premier plan de données et d’infrastructure sur les marchés financiers, Refinitiv aide plus de 40 000 clients à devenir des leaders durables en fournissant les données et les outils nécessaires pour permettre une action mesurable. Nos clients prennent des décisions d’investissement éclairées, stimulent la croissance et atténuent les risques ESG grâce à notre Sustainable Leadership Monitor (SLM), un ensemble d’indices et de références. Depuis la fin de 2016, nous collaborons avec le Forum économique mondial et un groupe de partenaires pour développer la SLM, fournissant un cadre convenu et une mesure du leadership et des investissements durables à long terme.

Les données de notre SLM permettent également aux entreprises de se comparer à leurs pairs. Cela leur permet de se concentrer sur les domaines où ils doivent s’améliorer et de fixer des objectifs nécessaires et réalisables, donnant ainsi aux dirigeants d’entreprise les moyens de prendre des mesures éclairées.

Sustainable Leadership Monitor de Refinitiv fournit des données ESG précieuses aux entreprises et aux investisseurs.

Image: Refinitiv

Cela aide non seulement les entreprises à modifier et à mesurer leur comportement, mais il est également essentiel pour les investisseurs qui allouent de plus en plus de capitaux sur la base de considérations ESG. Dans un monde en mutation, la génération de rendements à long terme dépend du fait que les dirigeants prennent des décisions durables.

Pour mesurer et surveiller cela, il faut la transparence fournie par les outils de données ESG capables de fournir des informations cohérentes et pertinentes à travers les pays et les entreprises. C’est le meilleur moyen d’identifier les entreprises ayant des stratégies de croissance durable à long terme.

De plus en plus d’entreprises signalent la diversité et l’inclusion.

Image: Thomson Reuters

Outre le leadership durable, les entreprises doivent mettre en pratique des méthodes respectueuses de l’environnement. Une autre étude Refinitiv analysant les données de notre base de données ESG a révélé que 63% des entreprises appliquaient une politique de réduction des émissions de carbone et 63% recyclaient. En ce qui concerne l’efficacité de l’utilisation de l’eau, le nombre de sociétés ayant formulé des politiques entre 2014 et 2019 a augmenté de 25%, tandis que 34% ont défini des objectifs. Ces politiques attirent les investisseurs conscients qui cherchent à développer l’Afrique.

Les cinq principales industries faisant rapport sur les politiques d’émissions

Image: Refinitiv

Des décisions éclairées basées sur des données qui ont été minutieusement étudiées, présentées et analysées contribueront à la croissance du continent africain. Un nouveau paradigme exige la création de pratiques à long terme respectueuses de l’environnement, du bien-être des employés et des perspectives des générations futures – tout en gagnant de l’argent, en améliorant la rentabilité, en finançant l’innovation et en gagnant des parts de marché. Grâce aux données, nous avons la possibilité d’aider à créer des investissements positifs pour une Afrique plus forte.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : World Economic Forum