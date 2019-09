La Russie et la Chine rejoindront l’Iran dans des manœuvres navales dans le golfe d’Oman

Image d’archives

Le ministère de la Défense iranien a annoncé des manœuvres navales conjointes avec la Russie et la Chine dans les eaux internationales du golfe d’Oman, au nord de l’océan Indien.

Ainsi, le chef d’état-major adjoint des forces armées du pays perse, le brigadier général Qadir Nezami, a annoncé que des manœuvres étaient déjà en cours avec des pays tiers et que les exercices entre la Russie et la Chine se dérouleraient dans un avenir proche. Dans son interview avec les médias locaux Fars News, le haut commandement militaire n’a donné aucune date précise.

Selon Nezami, le but principal de ces manœuvres navales sera « d’échanger des expériences tactiques et militaires ». En outre, il a souligné que ces manœuvres faisaient partie de la diplomatie défensive iranienne, qui vise à maintenir les relations avec les États non hostiles.

Un exemple de ceci, a déclaré Nezami, est la récente visite en Chine du chef de l’état-major des forces armées iraniennes, le major général Mohamad Bagheri.

Les déclarations du haut commandement militaire iranien interviennent dans le cadre du projet de déployer 55 navires des Etats-Unis d’Amérique en novembre près des eaux territoriales iraniennes dans le cadre de l’opération Sentinel. Des pays tels que le Japon, l’Allemagne et la France se sont abstenus de participer à cette opération.

