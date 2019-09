Maghreb Press du 21 septembre

Les analyses de la rédaction :

Algérie

– Algérie : l’armée expulsera la France ?

C’est la première fois que la France lâche quelque chose en Algérie ; les relations algéro-françaises ne sont pas au beau fixe depuis le déclenchement des événements en Algérie et les chamboulements qui s’y succèdent à tous les niveaux. Cette situation a atteint un degré tel que l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, songerait à quitter son poste.

Selon de nombreuses sources, le diplomate français se plaindrait depuis quelque temps de la détérioration de ses relations avec les actuels dirigeants algériens, notamment au sein de l’institution militaire. Il éprouverait, selon les mêmes sources, « une véritable animosité » à l’égard de l’actuel chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd-Salah.

La chancellerie française aurait même adressé des rapports à Paris, dans lesquels elle aurait recommandé de ne pas s’aligner sur les positions du pouvoir algérien.

Les observateurs diplomatiques ont noté ce froid dans les relations entre l’Algérie et la France depuis le début des manifestations en Algérie. En s’interdisant de commenter officiellement l’évolution de la situation, Paris redoutait de se retrouver sans interlocuteurs, au moment où les relations économiques entre les deux rives enregistraient une baisse inquiétante en raison des blocages multiples qui grèvent les investissements étrangers. Plusieurs entreprises françaises en Algérie se plaignent, en effet, d’un climat d’affaires « insoutenable » qui dissuade les opérateurs les plus téméraires.

Égypte

– Des manifestations en Égypte contre Al-Sissi

Des manifestations se sont déroulées, ce vendredi 20 septembre, dans plusieurs villes égyptiennes, dont Le Caire et Suez, pour demander le départ du président Abdelfateh al-Sissi, rapportent plusieurs médias, dont Al Hurra et Al Jazeera.

Aux cris de « le peuple veut faire tomber le régime », les manifestants ont bravé l’interdiction de manifester en vigueur dans le pays et pour la première fois depuis six ans, des Égyptiens ont manifesté au Caire contre le gouvernement de Sissi. Les forces de sécurité se sont déployées et ont procédé à de nombreuses interpellations, selon les activistes locaux.

Ces manifestations interviennent quelques jours après une campagne « ça suffit comme ça Sissi » lancée sur les réseaux sociaux par l’entrepreneur en bâtiment, Mohamed Ali, accusant Abdel Fattah al-Sissi et l’armée égyptienne de corruption.

Il s’agit d’une nouvelle révolution de couleur en Afrique du Nord après celle plus ou moins ratée en Algérie. Après tout, le général Sissi ne se montre pas assez coopératif avec le camp atlantiste que ce soit dans le dossier yéménite ou syrien ou encore dans le golfe Persique face à l’Iran. Certains observateurs estiment que la guerre déclenchée en Libye à l’instigation américaine visait surtout à piéger le général Sissi ; il s’agit d’une guerre qui inflige au gouvernement égyptien des frais supplémentaires et surtout une réduction de champ d’action bien significatif. Il s’agit d’une manipulation de l’opinion publique par les réseaux sociaux menée par un exilé en occident, c’est ce qui est le plus opportun pour renverser Sissi.

Libye

– la compagnie nationale de pétrole condamne les tentatives de diviser sa filiale BPMC

La Compagnie nationale de pétrole libyenne (NOC) a condamné jeudi les tentatives visant à diviser sa filiale Brega Petroleum Marketing Company (BPMC) par certains membres du conseil d’administration de cette dernière et l’Armée nationale libyenne (ANL) basée à l’est du pays.

« La NOC condamne les tentatives de diviser sa filiale BPMC et rejette les fausses allégations selon lesquelles l’approvisionnement en carburant dans la région de l’Est est insuffisant », a déclaré la compagnie via un communiqué.

La BPMC a en effet vu ces derniers temps certains membres de son conseil d’administration rompre avec la maison-mère, l’accusant de délibérément couper l’approvisionnement de l’est du pays en carburant, d’après un rapport du site d’informations sur l’énergie Oil Price.

« La NOC rejette toute tentative de diviser ou politiser le secteur pétrolier afin de servir des intérêts étroits ou étrangers. L’approvisionnement en carburant des régions de l’est et du centre est plus qu’adéquat à des fins civiles. Le véritable motif de cette tentative est de mettre en place une nouvelle entité illégitime pour l’exportation illégale du pétrole libyen », a réagi Mustafa Sanalla, président du NOC.

« Soyons clairs, si la NOC venait à perdre son monopole d’exportation du pétrole, l’intégrité future de la Libye serait gravement menacée », a-t-il ajouté.

La Libye est divisée politiquement entre les gouvernements de l’Est et de l’Ouest, chacun ayant sa propre société pétrolière. Cependant, la communauté internationale ne reconnaît que la NOC qui appartient au gouvernement soutenu par l’ONU basé à Tripoli.

Maroc

– Nouvel exercice militaire USA-Maroc à vocation anti-algérienne

Depuis quelques jours, les Forces armées royales (FAR) et les US-marines effectuent des exercices militaires conjoints au village de Tifnit dans la région de Souss-Massa. Une vidéo postée sur la page officielle des FAR renseigne amplement sur ces exercices.

Les exercices militaires conjoints des Forces armées royales et des US Marines sont axés sur la récupération tactique des aéronefs et des corps, en anglais, Tactical Recovery of Aircraft and Personnel Exercise (TRAP).

Selon le forum des FAR, il s’agit de la fonction essentielle d’une force de réaction en cas de crise, surtout pour l’armée de l’air et les forces aéronavales à vocation spéciale.

