Ministre de la Défense russe: l’arrogance de l’armée des Etats-Unis d’Amérique est la plus grande menace au monde

© Sputnik / Maxim Blinov

MOSCOU – La principale menace qui pèse sur la Russie et sur d’autres pays est la présomption excessive de la supériorité militaire des États-Unis d’Amérique, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, dans une interview au journal MK.

« Lorsque vous croyez, alors que les États-Unis d’Amérique continuent de penser à l’inertie, que le rapport de forces vous est favorable, vous pouvez penser à toutes sortes d’idées, et pas toujours aux plus raisonnables. C’est précisément dans ce scénario que je vois la principale menace, et pas seulement pour la Russie », a déclaré Shoigu.

Quand vous reconnaissez que vous êtes vulnérable et êtes intéressés par le maintien de l’équilibre et de la sécurité, a déclaré le ministre, on se comporte avec sagesse.

Interrogé sur le fait que la Russie pourrait être impliquée dans un conflit armé à part entière dans un avenir proche, le ministre a déclaré: « Je suis convaincu qu’une guerre à grande échelle ne se produira même pas ».

Shoigu a regretté le retrait par les États-Unis d’Amérique d’importants accords sur le contrôle des armes nucléaires.

« Le nouveau traité START est toujours en vigueur, mais aux Etats-Unis d’Amérique, des discussions sont également en cours pour savoir s’il faut le prolonger ou non », a-t-il rappelé.

Selon le ministre russe de la Défense, « le monde devient de moins en moins prévisible et moins sécurisé en raison de cette approche ».

Armement et Syrie

Le chef de la Défense russe a déclaré que l’expérience de la guerre en Syrie avait permis à la Russie d’optimiser environ 300 modèles d’armes et d’éliminer certaines armes supposées prometteuses.

Les résultats des opérations en Syrie, selon le ministre, sont analysés à plusieurs reprises.

« Je peux vous dire qu’environ 300 modèles d’armes ont été retouchés à partir de l’expérience syrienne et 12, que nous pensions être prometteuses, ont tout simplement été interrompus et révoqués », a déclaré Shoigu.

La Syrie connaît un conflit depuis mars 2011, au cours duquel les forces gouvernementales font face à des groupes d’opposition armés et à des factions terroristes.

Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie lors des hostilités dans le pays arabe.

La Russie était impliquée dans le conflit syrien à la fin du mois de septembre 2015, lorsqu’elle a commencé à bombarder les positions de groupes terroristes à la demande du président Bashar al-Assad. Elle a ensuite procédé à plusieurs réductions de son contingent militaire dans le pays arabe, en particulier en mars 2016, ainsi qu’au début et à la fin de 2017.

À propos de l’ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a exprimé l’espoir que l’Ukraine arrêterait les radicaux appelant à une guerre avec la Russie.

« Mon grand espoir est que le peuple et le gouvernement ukrainiens aient suffisamment de volonté, de force et de ressources pour calmer les esprits fiévreux qui invoquent des choses aussi stupides, un scénario fou », a déclaré Shoigu dans un entretien avec le journal MK.

Le ministre était convaincu que « l’Ukraine devra un jour arrêter les extrémistes ».

« Je suis désolé, ils ne l’ont pas encore fait », a-t-il ajouté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News