Comparés aux fonds détournés, ce sont des miettes! La France octroie 45 millions € au dictateur Sassou-NGuesso

Que pourront-ils faire avec quelques millions de dollars ou d’euros alors qu’ils sont habitués à manipuler des milliards de dollars ou d’euros qui ont servi en grande partie à alimenter les comptes privés et à s’empiffrer de luxe?

JORF n°0215 du 15 septembre 2019

texte n° 6

Arrêté du 10 septembre 2019 accordant la garantie de l’Etat à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la République du Congo

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 10 septembre 2019 :

La garantie de l’Etat est accordée au prêt de soutien budgétaire octroyé en 2019, d’un montant de 45 000 000 euros et d’une durée de vingt ans assortie d’un différé de cinq ans, par l’Agence française de développement à la République du Congo.

L’assiette garantie par l’Etat comprend le principal, les intérêts et les frais accessoires afférant à ce prêt.

Cette garantie n’est pas rémunérée.

