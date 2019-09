Les concepteurs de ces appareils utilisaient un système de contrôle de la navigation, trois antennes et plusieurs supports spéciaux pour fixer les munitions, a déclaré le général russe au général après avoir montré les drones abattus début septembre 2019.

Un autre des engins aériens sans pilote avait un moteur de propulsion avec un réservoir de carburant de cinq litres. Selon l’armée, l’un de ces engins avait une portée de 150 km et aurait pu atteindre 4 km d’altitude. Konashénkov pense que ces caractéristiques « sont très sérieuses ».

« La chose la plus intéressante était le mécanisme qui a lancé les munitions: après avoir approché sa destination, l’élan a été donné et attaqué à une altitude de 2,5 km. Nous en avons déduit qu’ils les assemblaient en suivant une série de configurations et de schémas. Il y a quelqu’un qui contrôle cette technologie et cela aide les groupes terroristes », a-t-il souligné.