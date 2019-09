Chaos et fumée alors que le Boeing 767 effectue un atterrissage difficile en Sibérie en Russie, laissant 49 blessés (VIDEO)

Quarante-neuf passagers ont été blessés, un Boeing 767 avec 344 personnes à bord a touché le sol avec le train d’atterrissage en feu en Sibérie.

Les témoins ont déclaré que l’avion exploité par Azur Air avait besoin de deux tentatives d’atterrissage dans la ville russe de Barnaul, dans le sud de la Sibérie, non loin de la frontière avec le Kazakhstan. Il y a eu une forte détonation lorsque le Boeing a touché la piste pour la première fois et que le pilote a choisi de retourner dans les airs.

L’avion a fait un cercle au-dessus de l’aéroport avant de se rendre à la deuxième tentative. Il y avait de la fumée dans la partie arrière de la cabine après l’atterrissage, ce qui a provoqué la panique parmi les passagers.

« Quelqu’un a crié: « Nous sommes en feu. » Et il y a eu le chaos lorsque les gens se sont précipités et ont commencé à se pousser mutuellement », se souvient une femme. Mais l’évacuation s’est toujours déroulée «très rapidement» et a pris environ 5 minutes, a ajouté son mari.

Les services d’urgence ont rapidement éteint l’incendie.

Quarante-neuf personnes ont été blessées lors de l’atterrissage brutal, mais une seule d’entre elles, une femme souffrant d’une contusion au rein, a dû être hospitalisée. Il y avait 334 passagers et 10 membres d’équipage à bord.

L’avion, exploité par la compagnie russe Azur Air, revenait du Vietnam. Les enquêteurs s’emploient maintenant à identifier les raisons de cet incident.

En mai de cette année, un avion exploité par le transporteur russe Aeroflot a pris feu après une tentative d’atterrissage à l’aérodrome de l’aéroport de Moscou Sheremetyevo, faisant 41 morts.

Source : RT France