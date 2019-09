« Nous sommes confrontés à la fin de la monétarisation et du néolibéralisme »

Dans cet épisode de ‘Keizer Report’, Max et Stacy parlent de la mort de banques européennes maintenant que le temps a cessé d’avoir de la valeur. Avec les taux d’intérêt négatifs, la BCE a renversé le modèle commercial rentable d’emprunt à court terme et de crédit à long terme. Dans la deuxième partie, Max s’entretient avec Nik Bhatia, de OpenNode.co et de Tantra Labs, sur la valeur du temps et son application au bitcoin, le marché des prises en pension de titres, ainsi que sur les risques de faillite bancaire.

Dans la première partie de cette nouvelle édition du «Rapport Keizer», Max et Stacy discutent du principe selon lequel « les taux d’intérêt négatifs sont un poison sociopolitique », soutenu par le Welt allemand, selon lequel le modèle de Les affaires basées sur les taux d’intérêt sont mortes.

Max affirme que le stade de la monétarisation et du néolibéralisme est dans sa phase finale. Stacy commente pour sa part la situation dans laquelle se trouvent les banques européennes, soulignant que les prix de leurs titres se sont effondrés, au même titre que leurs obligations, en raison de la dynamique qu’ils ont créée: l’emprunt à court terme et prêter longtemps.

«Ils perdent de l’argent à toute vitesse», explique Stacey, en expliquant qu’ils essaient maintenant de faire correspondre les coûts supportés par leurs clients fortunés, ceux qui ont plus d’argent. Il a également déclaré que, historiquement, les banques ont transformé le temps en argent. Cependant, en l’absence d’intérêts, le temps n’a aucune valeur et l’activité des banquiers n’a donc plus de sens.

Stacy souligne la relation entre l’origine des taux d’intérêt négatifs et des actifs insuffisants pour tous les passifs. « Toutes les dettes essaient de trouver des actifs dans lesquels se réfugier, et la réalité est qu’il n’y en a pas », dit-il.

C’est parce que « tout a été titré et est devenu une matière première », a déclaré Max. Au sujet de cette question, il se souvient des dernières actions de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg à l’ONU. « Aux Nations Unies, il y a une adolescente qui pleure le cœur gros parce qu’elle va grandir sur une planète sans rien, et tout ça parce que tout a été titré et vendu, revendu, reconditionné et vendu. »

Bitcoin est comme l’or numérique

Dans la deuxième partie du programme, le conducteur discute avec Nick Bathia, de Open Node et de Tantra Labs, des aspects de la valeur du temps et de la manière dont il s’applique au bitcoin, au marché des conventions de rachat et aux éventuelles insolvabilités des banques.

L’invité explique qu’il est nécessaire de comprendre le bitcoin comme « de l’or numérique », c’est-à-dire « un bien rare », et qu’il est essentiel de le différencier de l’argent. « Si nous pensons au bitcoin en retirant le dollar de sa position de monnaie de réserve mondiale, nous falsifions, à mon avis, ses caractéristiques. Le dollar est une monnaie basée sur des passifs; c’est de la dette pure. »

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : RT