Le nouveau missile chinois atteindra les USA en seulement 30 minutes

Le nouveau missile chinois est capable d’atteindre les USA en 30 minutes. ©LeMonde/Archives

La Chine s’apprête à dévoiler de nouvelles armes, dont un missile à propulsion nucléaire, capable d’atteindre les États-Unis en 30 minutes.

La Chine s’apprête à dévoiler de nouveaux armements dont un missile à propulsion nucléaire capable d’atteindre les États-Unis en 30 minutes. Le défilé militaire du mardi 1er octobre mené par l’armée chinoise offrira un rare aperçu de l’arsenal en développement rapide, y compris peut-être un missile à propulsion nucléaire pouvant atteindre les États-Unis en 30 minutes, Pékin se rapprochant de plus en plus de Washington et d’autres puissances occidentales en matière de technologie d’armements, a rapporté Yahoo News.

Le Dongfeng 41 fait partie d’une série d’armes nouvelles qui, selon les médias chinois, pourraient être dévoilées lors du défilé marquant le 70e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du Parti communiste. Figurent également parmi de nouveaux armements à dévoiler, un drone supersonique et un robot sous-marin.

Sur fond des tensions à Hong Kong, le défilé mettra en évidence l’ambition de Pékin de faire respecter ses revendications, de la mer de Chine méridionale et d’autres territoires contestés, mais aussi de défier la présence de Washington dans la région.

Lire aussi : Manifestation à Hong Kong : l’ambassadeur chinois à Londres met en garde contre toute ingérence étrangère

L’Armée de libération du peuple, la plus grande armée du monde avec 2 millions d’hommes et de femmes en uniforme bénéficie d’un budget qui constitue la deuxième plus forte dépense annuelle après les États-Unis. Elle travaille également sur des avions de chasse.

Lire aussi : « Pékin maintient sa coopération militaire avec l’Iran » (diplomatie chinoise)

« De nombreux observateurs ainsi que l’armée américaine, estiment : » Nous nous rapprochons de ce que nous faisons « et ils commencent à s’inquiéter », a déclaré Siemon Wezeman, du Stockholm International Peace Research Institute.

Outre, les avions-citernes ou les marines embarqués dans des véhicules amphibies pourraient « marquer l’importance d’une intervention à long terme », a-t-il déclaré. Les missiles de défense aérienne démontent que la Chine se prépare à faire la guerre aux États-Unis ou à un autre adversaire de taille.

Le défilé du 1er octobre comprendra 15 000 soldats, plus de 160 avions et 580 pièces d’équipements militaires, selon le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le major général Cai Zhijun.

De nombreuses nouvelles armes « seront présentées pour la première fois », a déclaré Cai aux journalistes la semaine dernière. Lorsqu’on lui a demandé si cela inclurait le Dongfeng 41, il a répondu: « S’il vous plaît, attendez voir. »

Aucun détail sur le Dongfeng 41 n’a été publié, mais le Centre d’études stratégiques et internationales de Washington indique que son autonomie la plus longue au monde est de 15 000 kilomètres.

Les analystes estiment que le DF-41, volant à une vitesse sonore 25 fois supérieure, pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes avec jusqu’à 10 ogives.

Le missile principal actuel de la Chine, le Dongfeng 31, a une portée de plus de 11 200 kilomètres (6 990 milles) qui met la plupart du territoire américain à sa portée.

Source: Press TV