Antarctique : Des nappes de glace antarctiques fuient du chlore radioactif lors d’essais d’armes nucléaires

Les essais d’armes nucléaires effectués par les États-Unis d’Amérique dans l’océan Pacifique dans les années 50 et 60 ont entraîné la libération de fortes concentrations d’isotopes radioactifs qui ont parcouru le monde, un certain gaz s’étant finalement déposé sur la glace de l’Antarctique.

Une vaste étude publiée dans le Journal of Geophysical Research – Atmosphères a montré que de vastes calottes glaciaires de l’Antarctique dégagent encore du chlore radioactif à la suite d’essais d’armes nucléaires effectués dans les années 50.

Mélanie Baroni, géoscientifique au Centre européen de recherche et d’enseignement en géosciences et environnement à Aix-en-Provence, en France, et ses collègues ont examiné les émissions de chlore dans différentes parties de l’Antarctique dans les zones où les chutes de neige annuelles sont élevées par rapport aux zones où les chutes de neige sont faibles.

Les scientifiques utilisent couramment des isotopes radioactifs pour déterminer l’âge de la glace en creusant dans des couches de glace dans le cadre de recherches sur les mystères du climat passé de la Terre.

Une certaine forme de chlore 36 se forme naturellement, mais il peut également être produit lors d’explosions nucléaires lorsque les neutrons réagissent avec le chlore dans l’eau de mer.

Les experts ont découvert que des niveaux élevés de chlore 36 sont toujours présents près de la surface de la glace autour de l’endroit, avec peu de neige, la station de recherche russe Vostok.

© Sputnik / G. Koposov Station de recherche soviétique antarctique Vostok. Fondée le 16 décembre 1957 par V.S. Sidorov. (Fichier)

Étant donné que le chlore 36 naturellement produit est stocké en permanence dans des couches de neige de l’Antarctique, les résultats montrent que le site contient toujours du chlore artificiel produit par des essais à la bombe dans les années 1950 et 1960.

« Il n’y a plus de chlore nucléaire-36 dans l’atmosphère globale. C’est pourquoi nous devrions observer partout les niveaux de chlore naturel-36 », a déclaré Baroni, co-auteur de la nouvelle étude.

Les États-Unis d’Amérique ont effectué des essais nucléaires sur le terrain d’essai du Pacifique entre 1946 et 1962, provoquant des réactions générant de fortes concentrations d’isotopes tels que le chlore 36.

Ceux-ci ont atteint la stratosphère et parcouru le monde entier.

Quand une partie du gaz a atteint l’Antarctique, il s’est déposé sur la glace de l’Antarctique et le reste depuis.

© AP Photo / NASA / Chris Larsen La glaciale région antarctique est une étendue de glace blanche et d’eaux bleues, comme illustré en mars 2017, à l’installation de recherche McMurdo Station des Etats-Unis d’Amérique.

Alors que les autres isotopes produits par les essais de bombes nucléaires sont généralement revenus à leur niveau d’avant la bombe ces dernières années, les scientifiques s’attendaient à ce que le chlore 36 l’ait également fait.

Les niveaux constamment plus élevés dans le manteau neigeux de Vostok donnent à penser qu’il continue de libérer du chlore radioactif après les essais de bombes nucléaires marines.

Cela s’explique par la mobilité du chlore 36 sous sa forme gazeuse sur des sites de faible accumulation de neige situés sur le plateau de l’Antarctique, tels que Vostok.

Les experts ont ajouté que le montant libéré est trop petit pour avoir un effet sur l’environnement.

Les scientifiques envisagent actuellement de forer une carotte de glace vieille de 1,5 million d’années en Antarctique. Comprendre comment Vostok libère du chlore artificiel 36 pourrait aider à utiliser l’isotope pour glaner des données de l’ancienne carotte de glace, a déclaré Baroni.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News