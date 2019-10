YouTube / Zvezda

Cette semaine, des forces russes de maintien de la paix ont été observées dans la ville de Manbij, un centre de population clé situé à environ 25 km de la frontière turco-syrienne. Leur déploiement viserait à prévenir le conflit entre les forces syriennes et turques dans la région.

Des journalistes russes ont accompagné une patrouille militaire russe lors de sa visite d’une base américaine abandonnée près de Manbij, en Syrie, offrant une séquence unique montrant ce que les troupes des Etats-Unis d’Amérique ont laissé pendant leur retraite précipitée de la région au début du mois.

Parmi les journalistes figurait un correspondant de Zvezda, la chaîne de télévision officielle du ministère de la Défense russe. Le correspondant a fait le tour de ce qui reste de la base, construite il y a environ trois ans, située à environ 7 km de la ville de Manbij.

Avec environ 300 soldats états-uniens, la base abritait environ 15 véhicules, utilisés par les forces états-uniennes pour patrouiller dans la région.

«Il semble que les forces des Etats-Unis d’Amérique n’aient réussi à évacuer que leurs armes, leurs munitions et leurs véhicules; ils n’ont même pas réussi à incendier la base. Cependant, il semble qu’ils aient parfaitement compris qui viendrait les remplacer. Sur la base, on trouve des messages pour les Russes», a expliqué le correspondant, soulignant le dessin de fortune d’un pygargue à tête blanche avec la phrase « l’Amérique regarde – regarde toujours » inscrite sur ses plumes. Séparément, il a souligné un livre avec le message «Avec l’amour de l’armée états-unienne» écrit sur sa couverture.

Les journalistes de Zvezda n’étaient pas les seuls à entrer dans la base. News-Front a publié une autre vidéo présentant plusieurs autres «messages aux Russes» mentionnés par le point de vente, notamment un tableau blanc avec le message «WE LOVE USA , heart, Russia @realDONALDTRUMP ”et“ #TheComrades” et un tableau blanc séparé proclamant que Nike était meilleure qu’Adidas (la marque allemande de vêtements préférée des russes, selon la culture pop états-unienne) et que le whisky était supérieur à la vodka.

Vers 9h50 dans la vidéo, le correspondant découvre un bloc-notes avec la phrase « Je n’attends rien de ce déploiement, et je suis toujours déçu », dans la couverture.

Les vidéos montraient également d’autres zones de la base, notamment une salle insonorisée qui aurait été le centre de commandement de la base, la cantine, la buanderie, la caserne, etc.

Selon l’armée syrienne, qui contrôle désormais les installations, la plupart des équipements laissés par les États-Unis d’Amérique sont en état de fonctionnement. L’armée a déclaré qu’une deuxième base des Etats-Unis d’Amérique située à environ 9,5 km au nord, près de la colonie de Dadat, avait également été placée sous le contrôle de l’armée syrienne.

Plus tôt cette semaine, un haut responsable du département d’Etat a informé Reuters que les troupes états-uniennes avaient achevé leur retrait de Manbij, mais a ajouté que les Etats-Unis d’Amérique conservaient le contrôle de l’espace aérien dans le nord-est de la Syrie. Les troupes des Etats-Unis d’Amérique ont commencé à se retirer du nord de la Syrie au début du mois d’octobre. La Turquie a lancé une campagne militaire dans le nord de la Syrie le 9 octobre, visant les forces kurdes syriennes, les anciens alliés des États-Unis d’Amérique.

La Turquie a été critiquée par les États-Unis d’Amérique et d’autres alliés de l’OTAN à propos de l’opération, tandis que la Syrie a exigé le retrait immédiat de toutes les forces présentes illégalement dans le pays. L’opération turque a incité les forces kurdes locales à contrôler de facto une grande partie du nord de la Syrie à conclure un accord avec Damas autorisant les troupes de l’armée syrienne à prendre position sur toute la longueur de la frontière syro-turque afin de prévenir un assaut turc. Jeudi, le vice-président des Etats-Unis d’Amérique Mike Pence et le secrétaire d’État Mike Pompeo se sont rendus à Ankara pour discuter de l’opération menée par la Turquie avec le président Recep Tayyip Erdogan. Les États-Unis d’Amérique et la Turquie ont conclu un cessez-le-feu de 120 heures.

