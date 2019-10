C’est toujours du pétrole, hein? Trump veut garder le brut syrien avec l’aide d’une société états-unienne

Image d’archives

Dans un contexte de retrait en cours des troupes états-uniennes, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis d’Amérique, Mark Esper, a annoncé que certains ne seraient pas transférés en Irak, comme prévu, mais resteraient pour « empêcher » les champs pétroliers syriens d’être saisis par les vestiges de Daesh*.

Le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, envisage la possibilité de « conserver » le pétrole alors qu’il parlait des champs de pétrole de la Syrie, récemment sécurisés par les troupes états-uniennes. Il a en outre indiqué que les entreprises états-uniennes pourraient être employées à cette fin.

« J’ai toujours dit que si vous entrez, conservez le pétrole […] faites peut-être bien appel à l’une de nos grandes sociétés pétrolières », a déclaré POTUS.

Le président a fait cette déclaration lors d’une réunion au Cabinet Oval le 21 octobre.

Trump avait précédemment insisté sur la « sécurisation » du brut syrien lors d’une interview le 18 octobre, soulignant que les Etats-Unis d’Amérique avaient « pris le contrôle du pétrole au Moyen-Orient, le pétrole auquel […] tout le monde s’inquiétait ». À l’époque, il n’a pas précisé ses déclarations.

Dans le même temps, le sénateur républicain Lindsey Graham a souligné que les États-Unis d’Amérique pourraient aller au-delà de la « sécurisation » des champs de pétrole syriens, mais pourraient également les améliorer et aider les militants kurdes, qui contrôlent actuellement les zones les plus riches en pétrole du pays, à gagner des revenus.

« Le président Trump pense en dehors des sentiers battus. J’ai été tellement impressionné par sa pensée sur le pétrole. Non seulement nous allons nier que les champs de pétrole tombent aux mains de l’Iran, je pense que nous sommes sur le point de créer une entreprise commune. Les Forces démocratiques syriennes […] ont pour objectif de moderniser les gisements de pétrole et de s’assurer qu’ils en tirent les revenus, pas les Iraniens, ni Assad », a déclaré Graham le 21 octobre.

Washington a annoncé son intention de retirer environ 1 000 soldats états-uniens des territoires nord de la Syrie à quelques jours de l’offensive turque contre les forces kurdes contrôlant la région. Dans le même temps, Trump a déclaré le 21 octobre qu’il resterait un « petit nombre » de soldats, un groupe « gardant » les champs pétroliers et deux autres déployés aux frontières syriennes avec la Jordanie et Israël, à la suite des demandes rapportées des États respectifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Trump « tout à fait prêt » pour une action militaire contre la Turquie en cas de besoin – Pompeo

Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique s’est engagé à appliquer des mesures économiques et politiques avant de recourir à un affrontement militaire.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump est « parfaitement préparé » à engager une action militaire contre la Turquie si le besoin s’en faisait sentir, a déclaré lundi le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo.

« Nous préférons la paix à la guerre », a déclaré lundi à CNBC le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo. « Mais au cas où une action cinétique ou une action militaire serait nécessaire, sachez que le président Trump est tout à fait prêt à entreprendre cette action. »

Pompeo a refusé de divulguer la ligne rouge qui inciterait une action militaire contre Ankara, affirmant qu’il ne voulait pas « se montrer devant la décision du président de prendre ou non la formidable entreprise d’utiliser la puissance militaire de l’Amérique ».

Pompeo a ajouté que Washington utiliserait « certainement » des « puissances économiques [et] diplomatiques » avant de recourir à une action militaire.

Le 6 octobre, Trump a annoncé le retrait des forces des Etats-Unis d’Amérique de la Syrie.

Le 9 octobre, la Turquie a annoncé son « Opération Paix Printemps » pour chasser les forces kurdes de la frontière turque et établir une « zone de sécurité » de 30 km. La Turquie considère que les forces kurdes du nord de la Syrie sont indissociables du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’une organisation qualifiée de « terroriste » par Ankara.

Le 13 octobre, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis d’Amérique, Mark T. Esper, a déclaré dans une interview que l’ordre de retrait états-unien était motivé par des informations suggérant que les Kurdes cherchaient à conclure un accord avec le responsable officiel de Damas afin de contrecarrer l’avancée des forces turques.

« Nous nous trouvons, nous avons des forces états-uniennes probablement coincées entre deux armées en progression opposées, et c’est une situation très intenable », a déclaré Esper à CBS.

Les États-Unis d’Amérique ont condamné l’incursion turque et imposé des sanctions à plusieurs ministres turcs de la défense, de l’énergie et de l’intérieur, ainsi qu’aux départements de la défense et de l’énergie d’Ankara.

Le 17 octobre, les États-Unis d’Amérique et la Turquie ont convenu d’un cessez-le-feu de cinq jours afin de permettre le retrait des forces kurdes du nord-est de la Syrie. Ankara et les Kurdes se sont mutuellement accusés de violer la trêve.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News