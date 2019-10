La Turquie a de nombreux atouts dans la manche si les États-Unis d’Amérique lui déclarent la guerre

Impossible à réaliser pour les Etats-Unis d’Amérique, qui bluffent et veulent rassurer les kurdes délaissés !

La volonté du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump d’entrer en guerre contre la Turquie, incite les autorités turques à conclure un accord avec la Russie, a déclaré à Sputnik Yput Kudriashova, enquêteur principal du Centre pour la sécurité euro-atlantique de l’Université MGIMO.

« Si les relations avec les Etats-Unis d’Amérique sont devenues si tendues, la Turquie coordonnera ses actions par la force avec un autre acteur très important en Syrie: la Russie », a déclaré l’analyste à l’agence.

Étant donné que les Etats-Unis d’Amérique et la Turquie sont des alliés au sein de l’OTAN, une action militaire des Etats-Unis d’Amérique contre le pays ottoman « est impossible », a-t-il déclaré.

« Sinon, les Etats-Unis d’Amérique devraient prendre l’initiative du retrait de la Turquie de l’OTAN. Mais comment les autres alliés européens le verront-ils? Cela ne peut pas être une décision unilatérale de Trump », a ajouté M. Kudriashova.

Selon l’expert, les États-Unis d’Amérique ne peuvent que suspendre leur coopération avec la Turquie, mais le président turc Recep Tayyip Erdogan peut réagir avec émotion aux menaces et mettre fin à la coopération avec les États-Unis d’Amérique dans tous les secteurs.

Le 21 octobre, le chef de la diplomatie des Etats-Unis d’Amérique a déclaré que le président Donald Trump, si nécessaire, était prêt à engager une action militaire contre la Turquie, mais que Washington préfère « la paix à la guerre ».

Les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, prendront la parole lors de leur réunion à Sotchi, prévue pour le 22 octobre, sur le passage des menaces entre la Turquie et les États-Unis concernant la Syrie, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Russie: les Etats-Unis d’Amérique ont une heure et demie pour remplir leurs obligations en Syrie

Les Etats-Unis d’Amérique ont une heure et demie pour remplir leurs obligations en Syrie, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergeï Shoigu.

« Pour remplir ce que les Etats-Unis d’Amérique ont supposé, il leur reste une heure et 31 minutes », a-t-il déclaré à des journalistes à Sochi.

Shoigu a souligné qu’après cette période, « les 120 heures nécessaires à la mise en œuvre de tout ce qui était écrit dans ses points expiraient. Il y en avait trois, puis onze, qui enlèveraient tout le matériel lourd, ainsi que toutes les unités de combat », a-t-il expliqué.

Le 22 octobre, la Russie et la Turquie ont signé un accord sur la Syrie. Selon les dirigeants russes et turcs, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ce document résoudra une situation critique à la frontière syro-turque.

Le 17 octobre, le vice-président des Etats-Unis d’Amérique Mike Pence a annoncé qu’il avait convenu avec Erdogan un cessez-le-feu pour mettre fin aux tirs en Syrie pendant 120 heures afin que les Kurdosyriens puissent retirer leurs forces à environ 30 kilomètres de la frontière turque.

Le 9 octobre, Ankara a lancé l’opération militaire Fuente de Paz dans le nord de la Syrie pour expulser les milices kurdes de la frontière turco-syrienne.

L’opération vise les formations dirigées par les Kurdes, y compris les Forces démocratiques syriennes et les Unités de protection populaire qui dominent le nord-est syrien et qui sont reliées à Ankara par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie par les terroristes).

La Maison Blanche a annoncé que les États-Unis d’Amérique ne participeraient pas à l’opération militaire turque et a procédé au retrait de ses forces de la zone d’hostilités.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a refusé de continuer à soutenir les Kurdes en Syrie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Promesses US «non entièrement remplies»: Erdogan serait prêt à prendre les mesures nécessaires

Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi, à l’issue du cessez-le-feu de 120 heures, que Washington n’avait pas «entièrement rempli les promesses concernant l’accord avec la Syrie», ajoutant qu’Ankara était prêt à prendre «les mesures nécessaires», selon la chaîne turque NTV.

Le Président turc est prêt à prendre les mesures nécessaires vu que les États-Unis n’ont pas rempli entièrement leurs promesses sur la Syrie, annoncent les médias turcs. «Les promesses que les États-Unis ont promis d’accomplir n’ont pas été remplies entièrement», a déclaré le chef de l’État. «Nous allons prendre les mesures nécessaires. Si nous choisissons le chemin des concessions, ça donnerait le feu vert aux terroristes». Une trêve de 120 heures Après le lancement de l’offensive turque Source de paix le 9 octobre, Washington et Ankara sont parvenus le 17 octobre à un accord de cessez-le-feu pour 120 heures dans le nord-est de la Syrie. À l’issue de cette trêve, les miliciens kurdes devraient se retirer à une trentaine de kilomètres de la zone tampon à la frontière turco-syrienne qu’Ankara entend contrôler en toute indépendance. Le vice-Président états-unien Mike Pence a souligné que les militaires américains ne reviendraient plus dans cette région. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré le 21 octobre, à un jour de l’expiration de la trêve, que Donald Trump était «totalement prêt», si nécessaire, à engager une action militaire contre Ankara. Pompeo a refusé de préciser ce qui pourrait inciter Washington à lancer une telle opération contre la Turquie. Les 120 heures du cessez-le-feu ont touché à leur fin à 21h00 heure de Paris. Arrangements de Sotchi Les Présidents russe et turc se sont accordés sur le fait que la police militaire russe et des soldats syriens seraient déployés au-delà de la zone de l’opération Source de paix dans le nord de la Syrie dès 12h00 le 23 octobre. En outre, des patrouilles conjointes russo-turques commenceront à une profondeur de 10 kilomètres de la frontière entre l’ouest et l’est de la zone de l’opération Source de paix, sans pourtant entrer dans la ville de Qamishli. Le retrait des unités kurdes et de leurs équipements devrait être d’ailleurs achevé «dans les 150 heures» qui suivront le mercredi 23 octobre à midi, précise le mémorandum conclu à l’issue des entretiens d’environ sept heures à Sotchi. Détails à suivre Source: Sputnik News – France