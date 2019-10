Moscou: la police militaire russe et les soldats syriens seront déployés hors de la zone de l’offensive turque

Vladimir Poutine a fait savoir que ses pourparlers à Sotchi avec son homologue turc avaient duré quelque sept heures lors desquels ils ont pu parvenir à des solutions décisives sur le dossier syrien . Recep Tayyip Erdogan a fourni les explications détaillées relatives à l’opération d’Ankara dans le nord de la Syrie, tandis que le Président russe a prôné un «vaste dialogue» entre le gouvernement syrien et les Kurdes résidant dans ce pays proche-oriental.

«À partir de ce moment, des patrouilles conjointes russo-turques commenceront à une profondeur de 10 kilomètres de la frontière entre l’ouest et l’est de la zone de l’opération Source de paix, la ville de Qamishli exclue», est-il ajouté.

Les forces déployées «faciliteront le retrait» des unités kurdes et de leurs équipements à une distance de 30 kilomètres de la frontière. Le retrait devrait être achevé «dans les 150 heures» qui suivront le mercredi 23 octobre à midi, précise le document.

«À partir de 12h00 le 23 octobre, des unités de la police militaire russe et des services des frontières syriens seront déployés dans la partie syrienne de la frontière syro-turque, au-delà de l’opération Source de paix», est-il indiqué dans un mémorandum conclu à l’issue des négociations.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a constaté que la Russie et la Turquie s’étaient accordées à l’issue des entretiens d’environ sept heures à Sotchi sur le fait que la police militaire russe et des soldats syriens seraient déployés au-delà de la zone de l’opération Source de paix dans le nord de la Syrie.

Source: Sputnik News – France

La Russie et la Turquie sont parvenues à des «décisions cruciales» concernant le déroulement de l’opération Source de paix dans le nord de la Syrie, qui seront bientôt annoncées par les chefs des diplomaties des deux pays, a déclaré mardi Vladimir Poutine.

«Nous sommes parvenus à adopter des décisions qui seront annoncées par les ministres des Affaires étrangères et qui sont à mon avis très importantes, voire cruciales, et qui permettront de résoudre la situation extrêmement tendue à la frontière syro-turque», a fait savoir le chef du Kremlin à l’issue de ses entretiens avec Recep Tayyip Erdogan à Sotchi.

Respecter la souveraineté syrienne

Selon lui, Moscou et Ankara estiment nécessaire de préserver l’intégrité territoriale de la Syrie.«Une stabilisation à long terme en Syrie n’est possible qu’à condition de maintenir la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays […]. Nos partenaires turcs partagent cette approche», a souligné M.Poutine.