Le gouvernement bolivien a invité mardi l’UE et l’OEA à vérifier les procédures de l’ensemble du pays à la suite d’allégations de fraude d’opposition.

Le président bolivien, Evo Morales, a comparu mercredi devant les médias après les élections tenues dans le pays et a déclaré qu’ils défendraient la démocratie, sans affrontement.

« Nous ne rechercherons pas la confrontation mais défendrons la démocratie. »

La veille, l’exécutif avait invité les observateurs de l’Union européenne et de l’Organisation des États américains à vérifier « un à un les actes de l’ensemble du pays », après que le principal candidat, le président Carlos Mesa, ait dénoncé la fraude dans le décompte des voix.

Les résultats du décompte rapide officiel des élections de dimanche dernier en Bolivie indiquent qu’Evo Morales remporterait le premier tour des élections. Avec 95,63% des minutes validées, l’actuel président obtient 46,85% des voix, tandis que son principal adversaire, Carlos Mesa, obtient 36,74% des voix.

De son côté, le calcul final officiel, avec 96,78% des minutes examinées, offre mercredi un résultat similaire à celui indiqué dans le décompte rapide, mais il y aurait un deuxième tour: 37,01% des votes pour Mesa et 46, 49% pour Morales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le président bolivien déclare l’état d’urgence dans le pays pour «protéger la démocratie» au milieu des manifestations

MOSCOU – Quelque 27 personnes ont été arrêtées lors des manifestations de lundi en Bolivie, à la suite des élections présidentielles, a annoncé le bureau du procureur général du pays.

Le président bolivien, Evo Morales, a déclaré l’état d’urgence dans le pays, affirmant qu’il « protège la démocratie ». Il a déclaré qu’il avait remporté une élection présidentielle équitable et que les récentes manifestations constituaient une tentative de renversement du gouvernement avec l’aide de l’étranger.

« … Le bureau du procureur général a ouvert 13 affaires et 27 personnes ont été appréhendées dans différentes régions du pays, dont Pando, Oruro et Tarija », a annoncé mardi le bureau du procureur de la Bolivie dans un communiqué.

Selon le communiqué, des enquêtes sont en cours sur des actes de vandalisme qui ont entraîné la destruction de biens publics et privés et mis la vie de nombreuses personnes en danger.

Le Tribunal électoral suprême bolivien a annoncé lundi soir que le président sortant Evo Morales détenait 46,86% des suffrages, alors que son adversaire Carlos Mesa détenait 36,72% des suffrages, ce qui laisse 10,13% de marge au président actuel.

Pour remporter le premier tour de l’élection présidentielle en Bolivie, un candidat doit recueillir plus de 50% des voix ou, au lieu de cela, au moins 40% avec une marge de 10% sur son plus proche adversaire.

Les résultats préliminaires publiés dimanche ont montré qu’il y aurait un deuxième tour d’élections.

Le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, a accepté l’invitation du gouvernement bolivien à effectuer un audit de l’élection présidentielle dans le pays, au milieu de controverses sur les résultats.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Maduro ratifie son soutien à Morales et assure qu’il existe un complot contre lui

CARACAS – Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a exprimé son soutien au président bolivien, Evo Morales, face aux manifestations enregistrées dans ce pays après sa réélection et a assuré qu’il existait un complot.

« Selon toutes les projections et les calculs, comme l’explique Evo Morales lui-même, il obtient plus de 10%, soit une différence de près de 11% avec le deuxième concurrent, conforme aux règles de la Constitution et aux lois de l’État plurinational de Bolivie, mais il y a un complot, il y a un complot contre l’Indien Evo Morales », a déclaré le chef de l’Etat à la radio et à la télévision.

Maduro a exprimé son soutien total au président bolivien et a indiqué qu’il était resté en contact avec lui au cours des dernières heures.

« J’ai été en contact ces dernières heures avec le frère président Evo Morales Ayma, je tiens à exprimer toute la solidarité de la République bolivarienne du Venezuela, avec le peuple bolivien et avec le président constitutionnel légitime et réélu, Evo Morales Ayma, président Inde du Sud », a déclaré le président.

En Bolivie, a déclaré Maduro, certains secteurs, avec le soutien d’étrangers, tentent d’imposer un scénario de violence et ont déclaré qu’avec l’incendie du siège du corps électoral, les preuves du vote sont censées disparaître.

« Ils ont brûlé le siège du corps électoral pour faire disparaître les preuves du vote, nous savons comment le malin agit quand il vient avec son fascisme », a-t-il déclaré.

À cet égard, il a appelé les dirigeants démocratiques du monde à accompagner le président Evo Morales et à « faire entendre sa voix contre le coup d’État, ainsi que contre la violence de la droite et le respect de la victoire légitime du président ».

Le président de la Bolivie, Evo Morales, a dénoncé le 23 octobre que les secteurs de droite avaient lancé un coup d’Etat, qui aurait commencé avec les mobilisations de rejet de sa victoire éventuelle aux dernières élections générales du 20 octobre dernier.

La plainte de Morales est formulée après deux jours de manifestations organisées par l’ancien président Carlos Mesa (2003-2005), qui affirme avoir obtenu suffisamment de voix pour un second tour et dénonce une fraude présumée en faveur du dirigeant.

Les résultats de l’examen publiés sur le site Web de l’Organe électoral plurinational de Bolivie accordent 46,4% du soutien à Morales et 37,07% à Mesa, représentant 95,63% des votes.

Les chiffres ne sont pas mis à jour depuis plus d’un jour et si la différence reste inférieure à 10% et que Morales n’atteint pas 50% plus un vote, les deux chefs du dépouillement se rendront au vote.

Les autorités électorales boliviennes ont annoncé le 22 octobre que le calcul serait achevé dans les délais légaux, jusqu’au 3 novembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News