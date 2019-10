Les avocats de l’ex-président de Nissan, Ghosn, veulent des accusations rejetées

Image d’archives

TOKYO – Les avocats de l’ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, qui attend son procès au Japon, ont annoncé le 24 octobre qu’ils avaient demandé à ce que les accusations d’inconduite financière retenues contre lui soient abandonnées.

Dans une déclaration, ils ont déclaré avoir déposé devant le tribunal de district de Tokyo des papiers alléguant des fautes du procureur qui empêcheraient Ghosn de bénéficier d’un procès équitable.

Les journaux font état de collusion entre procureurs, représentants du gouvernement et dirigeants de Nissan Motor Co. dans le but de préparer des accusations criminelles afin de le démettre de ses fonctions de président.

L’objectif était d’empêcher Ghosn d’intégrer davantage Nissan avec son partenaire d’alliance français Renault SA, disent-ils.

« Pour exécuter ce stratagème, les procureurs ont illégalement cédé leurs pouvoirs d’enquête à certains employés et consultants de Nissan et, conjointement avec Nissan, ont illégalement violé les droits légaux de M. Ghosn au Japon et dans le monde », indique le communiqué.

Ghosn dit qu’il est innocent. Il a été arrêté en novembre 2018 et est en liberté sous caution. Les procureurs se disent confiants d’avoir une affaire.

La déclaration qualifiait d’inconduite le prétendu abus du système de négociation de plaidoyer pour obtenir des témoignages faux et trompeurs d’employés de Nissan et le recours à sa propre enquête, que les avocats considèrent comme partiale.

Il a également évoqué la saisie de documents liés à son procès et de fuites dans les médias visant à nuire à sa réputation.

« Nous affirmons son innocence, mais ce dossier affirme que, même avant et au-delà de la culpabilité ou de l’innocence, l’affaire elle-même est illégale », a déclaré à la presse Junichiro Hironaka, l’un des avocats. « Ils voulaient une affaire criminelle et ils sont donc allés fouiller, à temps, pour inventer une affaire. »

Hironaka est connu pour ses acquittements gagnants dans un pays où le taux de condamnation est de 99%. Il fait partie d’une équipe internationale composée d’une douzaine d’avocats recrutés par Ghosn.

Hironaka a également accusé les procureurs de s’être traînés les pieds lors de la présentation des preuves, d’avoir retardé le début du procès et d’avoir dissimulé certains éléments de preuve à la défense, notamment des milliers de courriels.

Il a ajouté que les derniers documents déposés la semaine dernière témoignent des efforts déployés par l’équipe de la défense pour raconter son histoire.

Au Japon, le système de justice pénale prévoit une longue phase d’audience préliminaire au cours de laquelle la défense et les procureurs présentent leurs preuves. Le dernier dépôt faisait partie de ces procédures préalables au procès.

Le tribunal pourrait ne prendre aucune décision sur le dernier dépôt. Entre-temps, le procès pourrait commencer.

On ne sait pas quand le procès va commencer ni combien de temps il durera, mais on s’attend à ce qu’il commence l’année prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était extrême de prétendre qu’il y avait eu un complot contre Ghosn, Hironaka a déclaré: « Vous pensez peut-être que c’est extrême, mais l’arrestation de M. Ghosn est extrême. »

Il a refusé de donner des précisions, mais a déclaré que l’équipe de la défense de Ghosn avait inclus des éléments de preuve à l’appui de ses déclarations dans les derniers documents.

« Ils voulaient empêcher que Nissan soit livré à la France », a déclaré Hironaka.

Nissan a refusé de commenter.

Ghosn avait été envoyé au Japon par Renault à la fin des années 90 et aurait permis de transformer une Nissan en faillite et de l’avoir aidé à la transformer en l’une des meilleures alliances automobiles au monde.

Les accusations portées contre M. Ghosn allèguent que l’indemnité promise dans les documents n’a pas été déclarée et qu’il a manqué de confiance pour effectuer des paiements douteux.

La défense de Ghosn affirme que l’indemnisation promise qui n’aurait pas été correctement signalée n’a jamais été convenue.

La défense a également déclaré que les allégations de conversions monétaires douteuses n’avaient causé aucune perte financière à Nissan et que les paiements versés à une entreprise du Moyen-Orient visaient des services légitimes dont Nissan avait bénéficié.

Hironaka a déclaré que Ghosn était impliqué dans la préparation de son procès et qu’il assistait aux sessions préparatoires au procès.

«Il va bien», a déclaré Hironaka.

Les conditions de mise en liberté sous caution de Ghosn lui interdisent de contacter sa femme, Carole, une exigence à plusieurs reprises demandée par la défense. Une autre demande de ce type a été déposée le 24 octobre, a déclaré Hironaka.

Les procureurs ont déclaré que la restriction visait à empêcher Ghosn et son épouse de s’entendre de manière à mettre en péril l’affaire.

Par ailleurs, l’équipe juridique a déclaré que M. Ghosn avait conclu un accord civil le mois dernier avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique dans le cadre de l’enquête de la SEC sur des infractions présumées aux lois des Etats-Unis d’Amérique sur les valeurs mobilières.

L’affaire de la SEC a été réglée «sans conclusion ni admission d’actes répréhensibles», a déclaré la défense.

Ghosn plaidera non coupable de toutes les accusations dans le scandale salarial

L’ancien président de Nissan Motor, Carlos Ghosn, se prépare à plaider non coupable de toutes les accusations dans le scandale salarial qui a conduit à sa destitution du constructeur automobile japonais.

L’équipe de la défense de M. Ghosn a affirmé qu’un accord de plaidoyer entre les procureurs de Tokyo et deux dirigeants de Nissan était illégal, affirmant qu’il s’agissait d’un complot visant à chasser M. Ghosn de Nissan et à violer l’esprit de la loi, selon des sources.

Son équipe de défense a soumis un document au tribunal de district de Tokyo dans lequel elle nie tout acte répréhensible. Les avocats de M. Ghosn exposeront leurs arguments lors d’une réunion préliminaire avec les procureurs jeudi.

Ghosn, qui avait été arrêté au Japon en novembre 2018, attend toujours son procès, qui devrait commencer dès le printemps prochain.

Sa défense a nié que la sous-déclaration de la compensation différée de Nissan pour Ghosn d’environ 9,1 milliards de yens (83,8 millions de dollars), affirmant que cette compensation n’avait jamais existé et que personne dans l’entreprise ne le savait.

L’équipe de la défense a également déclaré qu’un transfert d’argent d’une unité de Nissan aux connaissances de Ghosn en Arabie saoudite et à Oman avait été effectué de manière appropriée et n’avait pas nui au constructeur.

