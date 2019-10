L’homme le plus riche de la planète a perdu plus de 6 milliards d’euros en une soirée

Si les actions d’Amazon continuent à dégringoler, M.Bezos risque de perdre son titre d’homme le plus riche du monde au profit du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, d’après le Bloomberg Billionaires Index.

Selon le classement annuel de Forbes annoncé début mars, la fortune de M. Bezos, 55 ans, qui a défrayé récemment la chronique en annonçant son divorce, a encore augmenté de 19 milliards en un an, pour atteindre 131 milliards de dollars.

Source: Sputnik News – France

Le livre ci-dessous est disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande et l’adresse de facturation a été changée (code postal), alors qu’à la base de données d’Amazon ce n’est pas celle que nous avions mentionnée sur notre compte. Qui en interne chez Amazon s’amuse à manipuler les données et le système d’information de cette entreprise et pour quelles raisons? Que craignent-ils? C’est la deuxième fois que cela arrive après une première correction suite à une manipulation identique sur longue période. Existe-t-il un service d’intelligence qui nuit aux intérêts d’Amazon et certains de ses vendeurs ou clients?

