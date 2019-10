Suite à la Une du Point, le porte-parole d’Erdogan charge la France pour avoir «colonisé» et «massacré»

La Une du Point, qui a accusé le Président turc de «nettoyage ethnique», a suscité une vive réaction de la part d’Ankara. Ainsi le porte-parole du Président turc, Ibrahim Kalin, a violemment critiqué la France pour les crimes qu’elle a commis, selon lui, en Afrique pendant l’époque coloniale.

«La France qui a colonisé de nombreux pays africains comme l’Algérie et le Maroc, qui a massacré des milliers de personnes, pratiqué le commerce des esclaves et qui a regardé le génocide au Rwanda. Et un magazine français qui a lancé une calomnie de nettoyage ethnique contre nous!», a-t-il écrit sur son Twitter.