Elle est arrivée à l’aéroport de Sheremetyevo après un long vol en partance de Miami en Floride samedi.

Ne pas retenir ses émotions, Butina a déclaré aux journalistes qu’elle se sentait «bien» et était très heureuse de «rentrer à la maison». Elle a remercié tout le monde de l’avoir soutenue lors de la longue et dure épreuve aux États-Unis d’Amérique.

Le père de Maria, Valery Butin, est parti de Sibérie pour la retrouver à l’aéroport. Il a félicité les diplomates, les groupes de défense des droits de l’homme et les « gens ordinaires » pour avoir soutenu sa fille et ne pas avoir laissé l’histoire s’éteindre. Il a également remercié les avocats états-uniens pour leur combat contre les accusations «russophobes» portées contre sa fille devant les tribunaux.

En sortant de l’aéroport, Butina a révélé que recevoir des nouvelles de son « soutien solide » à la maison était « une bouffée d’air frais au milieu des horreurs » qu’elle a connues lors de sa détention aux États-Unis.

«Absolument tout le monde me détestait là-bas», a-t-elle dit.

C’était particulièrement effrayant lorsque j’étais en prison et que je voyais comment ils choisissaient les photos les plus effrayantes de moi pour être diffusées aux nouvelles. Et ils ont fait des émissions à la télévision à ce sujet. Je ne pouvais même pas l’éteindre. J’ai été obligé de regarder ça. Et les gardes ont ri et ont regardé. C’était très difficile à supporter.